Hayvanseverlikleri ile tüm dünyaya örnek olacak bir çift, köpekleri için oldukça sempatik bir yuva tasarımını gerçeğe dönüştürdü.

Hayvansever olmanız için evcil bir hayvanınızın olması şart değildir. Ancak evcil hayvan sahibi olan insanların, minik dostlarının onları çok rahatlattığını söylediklerini duymuşsunuzdur. İşte böyle düşünen evcil hayvan sahibi Jonathan, bu kez köpeğinin rahatını düşünmüş olacak ki oldukça sempatik bir “kendin yap” projesi gerçekleştirip tüm aşamalarını internet ortamında paylaştı.

Yavruları ile birlikte rahat etmesi için köpeklerine özel bir yatak hazırlamayı planlayan Jonathan ve eşi, eski bir televizyonun bu iş için çok uygun olabileceğine karar vermişler. “Bu, uzun süredir gerçekleştirmek istediğimiz bir projeydi. Aslında TV’yi bir saksıya dönüştürmeyi planlıyorduk ancak birden aklımıza böyle bir fikir gelince işi daha fazla erteleyemedik" şeklinde konuşuyor.

Önce bu fikirlerine uygun başka bir televizyon arayışına giren çift, uzun zaman bulabildikleri en eski televizyon kasasının peşinden koşmuş. Ahşap ve eski moda çizgilere sahip olması için epey vakit harcadıktan sonra akıllarındaki TV’yi ancak bulabilmişler.

Uzun ve uğraş gerektiren bir dizi işlemden sonra Jonathan, en tehlikeli aşamanın TV’nin cam kısmını kasadan çıkartmak olduğunu belirtiyor. Nitekim tüm iç aksamı dışarıya çıktıktan sonra TV’nin eski moda kasası, köpekleri ve yavruları için ideal boyuta sahip bir boşluk yaratıyor. Toplamda 20 saati bulan çalışmanın sonucu ise tam olarak şöyle:

Eğer sizde evinizdeki eski eşyaları bu şekilde dönüştürmek isterseniz bu muhteşem çiftin tüm süreci ayrıntılı olarak anlattığı Imgur palaşımına şuradan ulaşabilirsiniz.