Fiat 124 Spider S-Design, Siparişle Türkiye'ye de Gelecek

Fiat'ın yeni aracı olan 124 Spider S-Design, aldığı olumlu geri dönüşler sonrası, siparişle Türkiye'ye de getirilebilecek.

Dün itibarı ile başlayan Cenevre Otomobil Fuarında, Fiat'ın kullanıcılarına yeni bir sürprizi tanıtıldı: Fiat 124 Spider S-Design. Fuar alanında oldukça büyük bir ilgiyle karşılanan araç, Fiat'ın klasik modellerine oranla daha sportif ve yenilikçi bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Fiat 124 Spider S-Design'ın özelliklerine bir göz atalım:

17 inç alüminyum alaşım jantlar

1.4 litrelik, 140 HP turbo beslemeli MultiAir motor

Çift bağlantılı arka süspansiyon

6 ileri manuel şanzıman

Akustik ön cam

Kumaş ön tente

Ayna kapaklarında parlatılmış çelik renkli kaplamalar

Elektrikli araçların her yanımızı sardığı günlerde benzinli araçlara dair Fiat'tan gelen duyuru oldukça güzel. Aracın fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Aracı beğendiniz mi?