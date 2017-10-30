Fiber Optik Kablolardan Daha Hızlı Kablosuz Ağ Kurmak Mümkün

Yapılan araştırmalar, fiber optik kablolardan tamamiyle kurtulup kablosuz optik bir veri iletişim ağının kurulmasını sağlayabilir.

Fiber optik kablolar, son zamanlarda ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılıyorlar. Çok yüksek hızlara ulaşan fiber optik kablolara hala tam olarak geçememiş olsak da dünya, fiber optik kablodan sonra ortaya çıkacak teknoloji için hazırlıklara başlıyor. Bilim insanları daha yüksek hızda veriler sunmak için verileri ortadan kaldırmak istiyor. Özel bir hologram içerisinden ışığı geçirerek verileri taşıyabilecek bir momentum kazandırmayı hedefleyen bilim insanları, bu sayede dünyanın dört bir yanına ördüğümüz kablolardan kurtulmayı hedefliyorlar.

Bu olay şu anda çok fazla bilimkurgu gibi geliyor olmasına rağmen, bilim insanlarına göre ışığın fazı ve yoğunluğu doğru olduğunda, bu verileri uzun mesafelerde güvenilir bir şekilde aktarabiliriz.

Araştırma ekibi, uzun binaların türbülansının teorik olarak kaosa neden olabileceği 1 mil’lik kentsel bir alanda bağlantıyı başarılı bir şekilde test etti.

Evlerimizde yer alan kablolu modem düzeneklerini ortadan kaldırarak her şeyi ışıklar aracılığı ile çözmek isteyen bilim insanları, araştırmalarına şu aralar devam ediyorlar. Yağmur, kar gibi doğal afetlere karşı neler yapılacağı konusunda pek çok soru olsa da bu yeni veri yolu sistemi ile birden fazla gigabit hızlara ulaşmak mümkün.

Bu teknolojinin yurt dışında yaygınlaşacak olması güzel, ülkemizde de bu sayede fiber optik kablolar daha hızlı tamamlanabilir(!).