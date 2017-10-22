Fiberoptik Kablolar Sismik Aktiviteleri Ölçebilecek

Son dönemlerde hızlı veri aktarımı için oldukça popüler olarak kullanılan fiberoptik kabloların, sismik aktiviteleri ölçmede eski sistemlerden daha iyi çalışabileceği ortaya çıktı.

Şimdilerde ülkemizde de veri aktarmak ve internet dağıtmak için oldukça popüler kullanımı olan ve uzunca bir süredir Dünya'da diğer ülkelerin de kullandığı fiberoptik kabloların sismik aktiviteleri ölçümleyebildiği biliniyordu. Aslında bu sistem tamamen fiber optik kabloların doğru çalışıp çalışmadığını ölçümleyen "lazer sorgulayıcı" sistemlerin çok hassas çalışabilmesi sayesinde olan bir tür yan etkiydi.

Yine de sistemin asıl amacı veri aktarımında var olan sorunu çözümlemek olduğundan ve bildiğimiz sismik ölçüm tekniklerini (çoğunlukla ses üzerine çalışan teknolojiler) bırakmamız için yeterince ucuz olup olmadığı bilinmiyordu. Standford Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalara göre bu hem mümkün, hem de hali hazırda veri aktarımı için her tarafta döşenmiş olan kabloları kullanabileceğimiz için hem daha kesin veriler almamızı sağlayacak hem de daha ucuza gelecek.

"Fiber-optik sismik ölçme sisteminin nasıl uygulanabileceğine dair bir model"

Yaptıkları çalışma ise özetle "lazer sorgulayıcıları"nın aldığı verileri toplama biçiminde yapılan bir değişiklik sayesinde, olası depremler hem bilindik yöntemlere göre daha önceden tespit edilebilecek, hem de fiber kabloların yaygınlığı sayesinde, daha geniş bir yüzey alanından veri alınabileceği için, veriler çok daha hızlı birbirleriyle karşılaştırılıp doğru sonuçlar ortaya çıkarılabilecek.

Son dönemlerde özellikle de Meksika'da yaşanan çok büyük depremler ve ülkemizin de deprem kuşağında olması sebebiyle geçmişten beri yaşadığımız acılar düşünülürse, bu sistemin ülkemizde de uygulanabilir olması bizi çok heyecanlandırdı. Umarız bu teknoloji hem ülkemizde hem de diğer tüm ülkelerde yaygınlaşır ve deprem gibi doğal afetlerde daha hazırlıklı olabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?