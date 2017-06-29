Fidye Yazılımına Karşı Bilgisayarları Koruyacak Yeni 'Aşı'

Güvenlik uzmanları, birçok şirketi müşkül durumda bırakan fidye yazılımlarına karşı bilgisayarları koruyacak bir yol bulunduğunu açıkladı.

Windows’la çalışan bilgisayarlarda oluşturulan bir dosya ile söz konusu zararlı yazılımın bilgisayara girmesinden ziyade, yayılmasını engelliyor. Fakat uzmanlar, hala virüslerin başka bilgisayarlara bulaşmasını önleyecek bir çözüm geliştirebilmiş değiller.

Son zamanlarda özellikle de Ukrayna’daki devlet kurumları başta olmak üzere küresel çapta birçok şirket, yapılan son saldırıların kimler tarafından yapıldığını bilmiyor. EUROPOL (Avrupa Polis Teşkilatı) Başkanı Rob Wainwright, son yazılımın WannaCry fidye yazılımına benzediğini fakat bu yazılımdan daha sofistike olduğunu söyledi.

Peki bu yazılıma karşı ‘aşı’ nasıl yapılıyor?

Kullanıcılar, bilgisayarlarında “perfc” isminde salt okunur bir dosya açtıktan sonra dosyayı "C:\Windows" konumuna yerleştirdiklerinde bu saldırıyı durdurabiliyorlar. Fakat bu yöntem yalnızca perfc dosyasının yaratıldığı bilgisayarı korumaya yetiyor, yani fidye yazılımlarının bilgisayarlara girişini engelleyecek bir yol hala bulunabilmiş değil.

Petrwrap isimli son yazılımın geçtiğimiz ay ortaya çıkan ve 100’den fazla ülkeyi etkileyen WannaCry isimli fidye yazılımıyla benzerlik gösterdiğini belirten uzmanlardan bilgisayar mühendisi Prof. Alan Woodward, "Son yazılım geçen yıl ortaya çıkan bir fidye yazılımının bir benzeri gibi görünüyor. Siber hırsızlar, Adı Petya olan yazılımın, üstünden gleinebilen bazı zayıflıklarını 2017 başında onararak yazılımı yenilemişti. Yeni yazılımın adı Petrwrap" dedi.

Recorded Future isimli güvenlik şirketinden Andrei Barusevich ise fidye yazılımının son bir yıldır internet ortamında yer alan bazı forumlarda satıldığını belirterek şunları söyledi: "Forumlarda bu yazılım sadece 28 dolara satılıyor. Ama son saldırıda kullanılanın bu yazılım mı yoksa bunun yeni bir versiyonu mu olduğunu bilmiyoruz."