FIFA 17'de Bir Türlü Gol Olmayıp Kanser Eden Pozisyon

Talihsiz FIFA 17 oyuncusunun, ne yaparsa yapsın bir türlü gol atamadığı pozisyon.

Oyun oyandığımız zamanlar her şey düzgün gitmeyebilir. Bir takım sorunlarla karşılaşabiliriz, iyi olsak dahi kaybedebiliriz. Bu tarz sorunlar hepimizin canını sıkıyor.

Gerçekçi oyun motoru sayesinde sevilen FIFA'da da haliyle buglar bulunuyor ve oyuncuların birçoğu bunlarla karşılaşıyor. Internette FIFA ile ilgili birçok eğlenceli video bulmak mümkün fakat bir süre sonra izleyen için komik olsa da, oyuncunun oyun zevkini mahvedebiliyor.

Twitch yayını yapan bir FIFA 17 oyuncusuna da bu tarz bir talihsizlik vuruyor. Yaklaşık 30 saniyelik bir süre boyunca, top nedense yapması gereken en basit şeyi yapıp, beyaz çizgiyi geçemiyor.

Bir türlü gol olamayan pozisyonun yavaş çekimini aşağıdan izleyebilirsiniz.