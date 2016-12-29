FIFA 17’nin Momentum Olayı Resmen Ortaya Çıktı!

EA Sports’un bir türlü kabul etmediği, ancak birçok oyuncunun çoktan kabul ettiği “momentum” olayı FIFA kodlarında ortaya çıktı.

FIFA’nın son birkaç senedir özellikle FUT’a yatırım yaptığını ve oyunda bunu ön plana çıkardığını biliyoruz. FIFA Ultimate Team adını alan bu sitemde FIFA “Hadi iki maç atak”dan ileri giderek FIFA severlerin sürekli oynamasını sağlıyor.

Ancak her oyunda dolduğu gibi FIFA’da da iyi ve kötü oyuncular var ve nedense söz konusu futbol olduğu için kötü oyuncular ardı ardına yenildiklerinde oyundan sıkılabiliyor. Bunu engellemek amacıyla EA’nin ürettiği bir sistem olan momentum ile kötü ve iyi oyuncu karşılaşmalarında dengeyi sağlayıp, kötü oyuncunun da kazanabilmesini, iyi oyuncunun ise daha da zorlanarak oyunda daha çok zevk almasını sağlamayı düşünmüştü.

Fakat, gel gelelim C.Ronaldo, Messi, Ibrahimovic gibi efsanelerden bir kadro oluşturup, adı sanı duyulmamış bir takıma kaybedeceğiniz bir sisteme dönüşen momentum, nihayet Reddit’te ortaya çıktı.

Momentum’un bulunduğu oyun kodlarını paylaşan Reddit kullanıcıları, buldukları kodlara göre FIFA 17’de eğer ilk 5 dakika içerisinde gol atabilirseniz oyunun zorluğu %25 artıyor. Eğer ki bu fark iki olur ise, ya da sürekli yüklenen, fazla şut çeken taraf olursanız bu durum tekrar %25 oyunun zorlaşması anlamına geliyor. Yani yetenekli olan daha fazla zorlanırken, yeteneksiz olanın daha kolaylaşması gibi bir durum söz konusu.

Bakalım yıllardır konuşulan momentum mevzusuna EA Sports’tan bu veriler sonrasında ne gibi bir açıklama gelecek, merakla bekliyoruz.