FIFA 18, Cengiz Ünder’in Potansiyel Gücünü Güncelledi!

FIFA 18’de potansiyel gücü 83’den 75’e düşürülen Ünder, 1 hafta geçmeden bu kez 85 potansiyel güce çıkarıldı.

EA Sports’un çıktığı günden beri sağlam bir oyuncu kitlesiyle oynanmaya devam eden oyunu FIFA 18, geçtiğimiz hafta özellikle Türk oyuncuları sinirlendirecek bir güncelleme yapmıştı. Her hafta bazı oyuncuların potansiyelini düşürüp yükselten şirket, geçtiğimiz hafta şu anda Roma’da oynayan Türk futbolcu Cengiz Ünder’in potansiyel gücünü düşürmüştü. 83 olan potansiyel gücü birden 75’e düşüren EA Sports, Türk oyuncuların da bu olaydan ötürü tepkisini çekmişti.

Son haftalarda oynadığı çoğu maçta skora doğrudan etki yapmayı başaran Ünder’in bu düşüşü hangi sebeple oldu bilinmiyordu ki, EA Sport’un bu yanlışı anlaması kısa sürdü. Bu hafta FIFA 18 için yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte Cengiz Ünder’in normalde 75 olan potansiyel gücü 85’e yükseltildi. Bir hafta içerisinde potansiyel gücü önce 8 puan düşürülüp sonra 10 puan yükselen milli futbolcu, yeni güncelleme ile birlikte bazı yeteneklerinde de yükseltme yaşadı. Şut gücü ve uzaktan şut yeteneklerini geliştiren EA Sports, bunun dışında top kontrolü ve top sürme becerilerinde de yükseltmeye gitti.

Henüz 19 yaşında olan genç yıldızın Roma ile 5 yıllık mukavelesi bulunuyor. Bu sezon başında Başakşehir’den Roma’ya transfer olan Ünder, futbol yorumcularına göre Türkiye’nin yeni yıldız futbolcusu olabilir. EA Sports’un neden potansiyel gücü düşürüp sonra yükselttiğini bilemeyiz, ancak bu noktada bir yanlış anlaşılma olabilir. Neyse ki genç futbolcu, oyundaki hak ettiği potansiyel güce yeniden kavuştu.