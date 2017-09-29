FIFA 18 Çıkar Çıkmaz Patladı: Oyunun İndirme Butonu Yok!

FIFA 18'i satın alan binlerce kullanıcı çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Oyunda indirme butonu bulamayan oyuncular EA Sports'a tepki göstermeye başladılar.

Uzunca bir süreden beri futbolseverlerin merakla beklediği FIFA 18 bugün çıkışını gerçekleştirdi. Oyunu ön siparişle veya bugün satın alan binlerce(belki de milyonlarca) kullanıcı Origin’e akın ederken çok garip bir şeyle karşılaştılar. Oyunun Origin’de indirme linki yoktu. Şu anda EA forumlarına yüklenen yüzlerce kişi olaya karşı tepkilerini gösteriyorlar.

Genelde oyunu Origin’in dışında 3. parti firmalardan satın alarak Origin’e CD-KEY’le eklemek isteyen oyuncuların başına gelen bu olayın farkında olduğunu belirten EA Sports, sorunu çözmeye çalıştıklarını açıkladılar.

Durumun çözülebilecek bir olay olduğuna inanıyorum. Bizzat kendim 3. parti bir firmadan FIFA 18 satın aldım ve kodla Origin hesabımda onayladım. Size bu satırları yazarken oyun arka planda sorunsuz bir şekilde iniyor. Bu yüzden bu durumun herkes için geçerli olmadığını açıkça söyleyebilirim.

Buna rağmen bazı oyuncularda oyuna erişim için belirli bir tarihe atış oldu. 10 Ekim gibi tarihlere erişebileceğini öğrenen oyuncular da normal olarak destek forumlarında nefretlerini dile getirdiler.

Peki, sizce FIFA 18 gün içerisinde bu sarsıntılı çıkışını düzene koyabilecek mi?