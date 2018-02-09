Futbol liglerinde devre arasının tamamlanmasıyla birlikte transfer sürecinin de sonuna gelindi. Transferlerin bitmesi, dünyanın en ünlü futbol oyunlarından FIFA 18’in de kadrolarının kesinleşmesine sebep oldu. Kadroları kesinleşen takımlar, gerçekte olduğu gibi oyunlarda da yoluna devam ediyor, ancak bu süreçte bazı futbolcuların puanları değişiyor.
Bugün sizlere FIFA 18’de en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcuyu tanıtacağız. Bu futbolcuların çoğunun ülkemiz dışında yabancı kulüplerde oynayan futbolcular olduğunu belirtelim.
FIFA 18’de en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu:
20 - Umut Bozok
Genel Reyting: 69 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: Nimes Olymique
19 - Kaan Ayhan
Genel Reyting: 72 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf
18 - İrfan Can Kahveci
Genel Reyting: 74 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
17 - Nuri Şahin
Genel Reyting: 80 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
16 - Emre Akbaba
Genel Reyting: 75 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: Alanyaspor
15 - Arda Turan
Genel Reyting: 81 / Potansiyeli: 81 - Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
14 - Orkan Çınar
Genel Reyting: 72 / Potansiyeli: 81 - Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
13 - Salih Uçan
Genel Reyting: 75 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: FC Sion
12 - Cenk Tosun
Genel Reyting: 80 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: Everton
11 - Okay Yokuşlu
Genel Reyting: 76 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: Trabzonspor
10 - Yunus Mallı
Genel Reyting: 80 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg
9 - Emre Çolak
Genel Reyting: 79 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna
8 - Yusuz Yazıcı
Genel Reyting: 75 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: Trabzonspor
7 - Çağlar Söyüncü
Genel Reyting: 74 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: SC Freiburg
6 - Ömer Toprak
Genel Reyting: 82 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
5 - Cengiz Ünder
Genel Reyting: 74 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: Roma
4 - Hakan Çalhanoğlu
Genel Reyting: 79 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: Milan
3 - Enes Ünal
Genel Reyting: 76 / Potansiyeli: 84 - Oynadığı Takım: Villareal CF
2 - Oğuzhan Özyakup
Genel Reyting: 80 / Potansiyeli: 85 - Oynadığı Takım: Beşiktaş JK
1 - Emre Mor
Genel Reyting: 69 / Potansiyeli: 87 - Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo