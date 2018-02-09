FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu belli oldu. Bu futbolcuları sizler için derledik.

Futbol liglerinde devre arasının tamamlanmasıyla birlikte transfer sürecinin de sonuna gelindi. Transferlerin bitmesi, dünyanın en ünlü futbol oyunlarından FIFA 18’in de kadrolarının kesinleşmesine sebep oldu. Kadroları kesinleşen takımlar, gerçekte olduğu gibi oyunlarda da yoluna devam ediyor, ancak bu süreçte bazı futbolcuların puanları değişiyor.

Bugün sizlere FIFA 18’de en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcuyu tanıtacağız. Bu futbolcuların çoğunun ülkemiz dışında yabancı kulüplerde oynayan futbolcular olduğunu belirtelim.

FIFA 18’de en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu:

20 - Umut Bozok

Genel Reyting: 69 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: Nimes Olymique

19 - Kaan Ayhan

Genel Reyting: 72 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf

18 - İrfan Can Kahveci

Genel Reyting: 74 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

17 - Nuri Şahin

Genel Reyting: 80 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

16 - Emre Akbaba

Genel Reyting: 75 / Potansiyeli: 80 - Oynadığı Takım: Alanyaspor

15 - Arda Turan

Genel Reyting: 81 / Potansiyeli: 81 - Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

14 - Orkan Çınar

Genel Reyting: 72 / Potansiyeli: 81 - Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor

13 - Salih Uçan

Genel Reyting: 75 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: FC Sion

12 - Cenk Tosun

Genel Reyting: 80 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: Everton

11 - Okay Yokuşlu

Genel Reyting: 76 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: Trabzonspor

10 - Yunus Mallı

Genel Reyting: 80 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg

9 - Emre Çolak

Genel Reyting: 79 / Potansiyeli: 82 - Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna

8 - Yusuz Yazıcı

Genel Reyting: 75 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: Trabzonspor

7 - Çağlar Söyüncü

Genel Reyting: 74 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: SC Freiburg

6 - Ömer Toprak

Genel Reyting: 82 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

5 - Cengiz Ünder

Genel Reyting: 74 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: Roma

4 - Hakan Çalhanoğlu

Genel Reyting: 79 / Potansiyeli: 83 - Oynadığı Takım: Milan

3 - Enes Ünal

Genel Reyting: 76 / Potansiyeli: 84 - Oynadığı Takım: Villareal CF

2 - Oğuzhan Özyakup

Genel Reyting: 80 / Potansiyeli: 85 - Oynadığı Takım: Beşiktaş JK

1 - Emre Mor

Genel Reyting: 69 / Potansiyeli: 87 - Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo