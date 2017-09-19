FIFA 18’de Süper Lig’deki En İyi Oyuncular Belli Oldu!

29 Eylül 2017’den itibaren piyasaya sürülecek olan FIFA 18’in Süper Lig’deki oyunculara ait puanları belli oldu. Yapılan yeni transferler, puan ortalamasını bir hayli yukarı çekmişe benziyor.

Geçtiğimiz günlerde EA Sports yaptığı bir duyuru ile FIFA 18’de A Milli futbol takımımızla birlikte hangi Türk takımlarının yer alacağını açıklamıştı. Bunun dışında geçtiğimiz hafta içerisinde oyunun demo sürümü de indirilebilir duruma gelmişti. Hatta en iyi 100 oyuncuya ait puanları da belirtmiştik fakat Süper Lig’deki en iyi oyuncuların hangileri olduğu hala muallaktaydı.

Aşağıdaki listede FIFA 18’de, Süper Lig’deki en iyi oyuncuların listesini göreceksiniz. (Beşiktaş, puan ortalamasını tek başına yukarı çekmiş)

Pepe - Beşiktaş

Quaresma - Beşiktaş

Fernando Muslera - Galatasaray

Gary Medel - Beşiktaş

Samir Nasir - Antalyaspor

Giuliano - Fenerbahçe

Mathieu Valbuena - Fenerbahçe

Martin Skrtel - Fenerbahçe

Samuel Etoo - Antalyaspor

Younes Belhanda - Galatasaray

Jeremain Lens - Beşiktaş

Atiba Hutchinson - Beşiktaş

Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe

Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş

Negredo - Beşiktaş

Sofiane Feghouli - Galatasaray

Fabricio - Beşiktaş

Bafetimbi Gomis - Galatasaray

Vagner Love - Aytemiz Alanyaspor

Juraj Kucka - Trabzonspor

Mariano - Galatasaray