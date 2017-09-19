FIFA 18’de Süper Lig’deki En İyi Oyuncular Belli Oldu!

Geçtiğimiz günlerde EA Sports yaptığı bir duyuru ile FIFA 18’de A Milli futbol takımımızla birlikte hangi Türk takımlarının yer alacağını açıklamıştı. Bunun dışında geçtiğimiz hafta içerisinde oyunun demo sürümü de indirilebilir duruma gelmişti. Hatta en iyi 100 oyuncuya ait puanları da belirtmiştik fakat Süper Lig’deki en iyi oyuncuların hangileri olduğu hala muallaktaydı.
Aşağıdaki listede FIFA 18’de, Süper Lig’deki en iyi oyuncuların listesini göreceksiniz. (Beşiktaş, puan ortalamasını tek başına yukarı çekmiş)
Pepe - Beşiktaş
Quaresma - Beşiktaş
Fernando Muslera - Galatasaray
Gary Medel - Beşiktaş
Samir Nasir - Antalyaspor
Giuliano - Fenerbahçe
Mathieu Valbuena - Fenerbahçe
Martin Skrtel - Fenerbahçe
Samuel Etoo - Antalyaspor
Younes Belhanda - Galatasaray
Jeremain Lens - Beşiktaş
Atiba Hutchinson - Beşiktaş
Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş
Negredo - Beşiktaş
Sofiane Feghouli - Galatasaray
Fabricio - Beşiktaş
Bafetimbi Gomis - Galatasaray
Vagner Love - Aytemiz Alanyaspor
Juraj Kucka - Trabzonspor
Mariano - Galatasaray