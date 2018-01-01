FIFA 18’de Üstat Olmanızı Sağlayacak 12 Beceri Hareketi

FIFA 18 oynamayı seviyorsanız, bu beceri hareketlerini kullanarak rakiplerinize karşı daha üstün performanslar gösterebilirsiniz.

Uzun süreden beri FIFA 18 oynuyorsanız, birazdan göstereceğimiz hareketlerin pek çoğunu zaten yapıyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi oyunda pek çok beceri hareketi yapabiliyorsunuz. Benim gibi fazla hareket yapmayı sevmeyen düz bir FIFA oyuncusuysanız bilemem, ancak beceri hareketlerinin hem estetik açısından hem de doğru kullanıldığında oynanış açısından daha iyi olduğunu kabul etmek gerekir.

Bugün sizlere FIFA 18’de birbirinden etkili hareketleri yapabilmeniz için tuş kombinasyonlarını göstereceğim. Unutmayın, bu kombinasyonları kullanırken oyuncunun beceri derecesinin önemi var. C. Ronaldo ile yaptığınız hareketleri beceri seviyesi düşük oyuncularla yapamazsınız.

Sahte Şut

En basit hareketlerden birisi. Vurur gibi yapıp vurmayarak hem rakip takım oyuncularını hem de kaleciyi kandırabilirsiniz.

Cryuff Turn

Topu geriye doğru kaydırıp birden ters yöne dönerek rakipleri şaşırtabilirsiniz.

Stepovers

Bir hareket yapıyormuş gibi gösterip karşıdaki kişinin kafasını karıştırabilirsiniz. Çoğu oyuncu topu hareket ettirirken bu hareketi kullanır.

Topuk Çalımı

Rakip oyuncuları kandırarak topu yan tarafa atıp hızınızla rakibe çalım atmanızı sağlayan, son derece estetik bir hareket.

Rulet

Topun üstüne basıp bir kez dönerek rakibi geçmenizi sağlar. Rakip sizin farklı tarafa gideceğinizi düşünür, ancak siz çoktan rakibi atlatmışsınızdır.

Durdur ve Çevir

Topu durdurup etrafında dönerek kaleciyi ve oyuncuyu kandırmanızı sağlayan bir beceri hareketidir.

Basit Rainbow Hareketi

Futbol oyunlarının en kıymetli hareketleri arasındadır. Topu arkadan fırlatarak rakibinizin önüne geçmenizi sağlar. Mahalle maçlarında bu hareketi yapmaya çalıştığımız günler dün gibi aklımda.

Ronaldo Chop

C. Ronaldo’nun adıyla resmileşen bu hareket, rakibi kandırırken oyuncunun anında yön değiştirmesini sağlıyor.

Elastico

Elastico, rakibi esnek bir hareketle kandırmanızı sağlayan bir hareket. Bu hareketi de zamanında mahalle maçlarında sık sık kullanırdık.

Sombroro Çalımı

Rakibe sırtınızı verip üstünden aşırttığınız güzel ve estetik bir hareket. Rakibinizi bir türlü geçemediğiniz durumlarda hayat kurtarabilir.

Rabona Fake

Bacakları çapraz olarak topun arasından geçirip anında durmanızı sağlayan oyuncuları yanıltma hareketidir. Gerçek hayatta bu hareketi yapmak son derece tehlikeli olabilir.

Hızlı Top Yuvarlama

Oyun esnasında son derece basit fakat bir o kadar da etkili bir hareket. Takım arkadaşlarınızın ilerlemesini beklerken, topu elinizde tutup rakibi oyalamanızı sağlayabilir.