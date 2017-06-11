FIFA 18'den Oynanış ve Senaryo Modu Videosu!

FIFA 18'den, serinin hayranlarının heyecanını iki katına çıkarak yeni videolar geldi.

Geçtiğimiz günlerde FIFA 18'in ilk tanıtım videosu ile karşımıza çıkan EA, E3 2017 kapsamında oyuna dair daha detaylı bilgilerin bulunduğu iki videoyu daha paylaştı.

Bu videolardan ilki, oyunun bu seneki versiyonunda kapakta bulunacak yıldız futbolcu Christiano Ronaldo'nun oyun içine nasıl aktarıldığını ve bu aktarımın yanı sıra oyunun sunacağı oynanış deneyiminin nasıl olacağını gösteren oynanış videosu, diğeri ise pek çok FIFA oyuncusu tarafından sevilen ve oyuna farklı bir hava kattığı düşünülen 'Alex Hunter' karakterinin başrolde olduğu 'senaryo modu'nun videosu.

Senaryo modu konusunda FIFA, futbol camiasının önemli isimleri ile Alex Hunter üzerinden çeşitli röportajlar yaparak, senaryo modunu oynayacak oyunculara çok daha gerçekçi bir tecrübe sunmayı amaçlamakta.

FIFA 18, 29 Eylül'de PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 ve PS4 platformlarına sunulacak.