Dünya Kupası Modu - FIFA 18 Dünya Kupası Tahmini

Her büyük turnuvada şampiyonu belirlemek için simülasyon moduna alınarak turnuvayı oynatan EA Sports, bu sene de geleneğini bozmadı.

Bugün içerisinde tüm FIFA 18 sahiplerine ücretsiz olarak sunduğu Dünya Kupası Modu hem kullanıcılara yepyeni bir oyun modu sundu, hem de Dünya Kupası'na özgü yüzlerce farklı Ultimate Team içeriği ile oyunun ömrünü bir iki ay daha uzatmayı başardı.

Geçtiğimiz yıllarda hem FIFA serilerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı, hem de Madden NFL serilerinde Super Bowl etkinliklerini oyunda simülasyon modunu açarak (Madden NFL serisi 13 finalde 9 doğru tahminde bulundu) tahmin eden EA Sports cephesi, geleneği sürdürdü. 2014 Dünya Kupası'nın şampiyonunu Almanya olarak öngörüp bu tahmininde de yanılmayan FIFA, bu kez şampiyonu Fransa olarak belirledi.

2018 Dünya Kupası Finali, FIFA 18'in Dünya Kupası modunun tahminine göre 15 Temmuz'da Almanya ve Fransa finali ile son bulacak.

FIFA 18 Simülasyon Tahminleri