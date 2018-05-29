Dünya Kupası Modu - FIFA 18 Dünya Kupası Tahmini

Bugün içerisinde tüm FIFA 18 sahiplerine ücretsiz olarak sunduğu Dünya Kupası Modu hem kullanıcılara yepyeni bir oyun modu sundu, hem de Dünya Kupası'na özgü yüzlerce farklı Ultimate Team içeriği ile oyunun ömrünü bir iki ay daha uzatmayı başardı.
Geçtiğimiz yıllarda hem FIFA serilerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı, hem de Madden NFL serilerinde Super Bowl etkinliklerini oyunda simülasyon modunu açarak (Madden NFL serisi 13 finalde 9 doğru tahminde bulundu) tahmin eden EA Sports cephesi, geleneği sürdürdü. 2014 Dünya Kupası'nın şampiyonunu Almanya olarak öngörüp bu tahmininde de yanılmayan FIFA, bu kez şampiyonu Fransa olarak belirledi.
2018 Dünya Kupası Finali, FIFA 18'in Dünya Kupası modunun tahminine göre 15 Temmuz'da Almanya ve Fransa finali ile son bulacak.
FIFA 18 Simülasyon Tahminleri
- Final maçı 5-4 Fransa lehine sonuçlanacak ve Fransa şampiyon olacak.
- Turnuvanın ev sahibi Rusya, ilk turda İspanya'ya 3-1 yenilerek elenecek.
- 2. Turda Belçika, Brezilya'yı 2-0 ile eleyecek.
- Almanya yarı finalde İspanya'yı 3-1 ile geçene dek hiçbir maçını kaybetmeyecek.
- Üçüncülük maçını İspanya, Belçika karşısında 2-1 kazanarak geçecek.