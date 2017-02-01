FIFA 18'e Dair İlk Bilgiler Geldi!

Muhtemelen bu yılın en merak edilen oyunlarından biri olan FIFA 18 konusunda bilgiler yavaş yavaş geliyor.

Bu yılın son çeyreğinde oyuncular ile buluşacak olan FIFA 18 hakkında EA Sports cephesinden ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Yeni oyun hakkında konuşan şirket CEO'su Andrew Wilson'ın verdiği bilgiler doğrultusunda oyunda en fazla dikkat çekecek şeyin 'The Journey' adlı kariyer modu olacağını söyleyebiliriz.

FIFA 17 ile birlikte tanıtılan The Journey modu, FIFA 18'de ikinci sezonu ile karşımıza çıkacak ve yeni karakterler ile yeni hikayeler de oyuna dahil olmuş olacak. Wilson'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

"Vancouver'deki geliştirme ekibimiz, Ultimate Team'in de dahil olduğu, oyunculara son derece yenilikçi bir deneyim sunacak sistem üzerinde çalışmakta. Ekibimiz, şimdiye kadar yapılmış en iyi deneyimi sunan FIFA oyununu sunmayı amaçlıyor. The Journey modunu 10 milyondan fazla kişi oynamış durumda ve Ultimate Team oyuncu sayısı de her sene %10 artış gösteriyor."

FIFA 18 yavaş yavaş beklentiyi yükseltmeye başlamış durumda. Bakalım oyun nasıl olacak.