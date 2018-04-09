FIFA 18'e Göre Türkiye'nin En İyi Takımı Beşiktaş!

FIFA 18'de yer alan Süper Lig takımlarının derecelendirmeleri yayınlandı. Artık son haftalarına girdiğimiz ve şampiyonluk yarışının bir hayli zorlu geçtiği Süper Lig'in en iyi takımı FIFA 18'e göre Beşiktaş oldu.

FIFA 18'in Süper Lig takımları için yaptığı derecelendirmeler yayınlandı. Spor Toto Süper Lig'de yer alan tüm takımların 100 üzerinden puan aldığı listede, birinci sırada 79 puanla Beşiktaş yer alıyor. İkinci ve üçüncü sıralarda ise 77 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe bulunuyor. Son birkaç yılın en iyi takımlarından İstanbul Başakşehir, Trabzonspor'un önüne geçerek 4. sıraya yerleşiyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

Beşiktaş JK (79) Galatasaray SK (77) Fenerbahçe SK (77) İstanbul Başakşehir FK (76) Trabzonspor (74) Osmanlıspor (73) Bursaspor (73) Atiker Konyaspor (72) Göztepe (72) Kayserispor (72) Gençlerbirliği SK (71) Medicana Sivasspor (71) Akhisar Belediyespor (71) Alanyaspor (71) Kasimpaşa SK (70) Antalyaspor (70) Evkur Yeni Malatyaspor (69) Kardemir Karabükspor (66)

Bu listenin dışında, en iyi potansiyele sahip 20 Türk oyuncuyu da yayınlayan EA, birinci sıraya Emre Mor'u yerleştirmiş. Emre Mor'u, Oğuzhan Özyakup, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu takip ediyor. Ülkemizin gururu olarak gördüğümüz bu futbolcuların birçoğu, yurtdışında oynuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? FIFA 18 tarafından Süper Lig takımları için yapılan bu derecelendirmeyi nasıl buldunuz? Sizce de bu yılın en güçlü takımı Beşiktaş mı?