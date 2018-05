FIFA 18’in ’Dünya Kupası' Güncellemesi Tarihi Belli Oldu!

Dünyanın en çok tercih edilen futbol oyunlarından olan FIFA 18, bütün platformlara ücretsiz olarak sunulacak Dünya Kupası 2018 paketi ile dev bir güncelleme alacak. Ek paket için bir fragman yayınlayan EA, güncelleme tarihi dahil tüm detayları açıkladı.

Futbol oyunları PES ve FIFA arasındaki rekabet, her iki serinin de 2019 sürümlerinin kesinleştiği şu günlerde iyice kızışıyor. Her zaman lisans ve lig seçenekleri konusunda daha geniş bir kütüphaneye sahip olan FIFA, büyük Dünya Kupası 2018 güncellemesiyle önemli bir avantaj sunacak. PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Android ve iOS cihazlara ücretsiz olarak gönderilecek dev günceleme için geri sayın başladı.

EA’nın güncellemeyi PES 2019 hakkındaki detaylar netleştikten sonra duyurması, Konami’nin en çok oynanan serisini zora sokacaktır. Oyuncuların son yıllarda lisanslı takım, forma, oyuncu ve lig eksiklerinden sıkılmaya başladığı PES’in şansı gittikçe azalıyor. Konami’nin resmi olarak sunmadığı lisanslama güncellemeleri, oyunun hayranları tarafından yapılıyor. FIFA cephesinde ise bütün güncellemeler zamanında ve geniş kapsamda yapılıyor.

EA, FIFA 18 Dünya Kupası için bir fragman da yayınladı:

Güncellemenin yayın tarihi PS4, XBox One, PC ve Nintendo Switch için 29 Mayıs, Android ve iOS için de 6 Haziran olarak açıklanıyor. Güncelleme içeriğinde Dünya Kupası tarihinde kullanılan top paketleri, Rusya’daki turnuvada kullanılacak 12 farklı stadyum, son derece detaylı taraftarlar, 32 adet ülke takımı, takımların afişleri gibi önemli dokunuşlar sunacak.

Ayrıca World Cup Ultimate Team özelliği de güncellemenin en hararetli kısmı olacak. Taraftarlar, gerçek dünyadaki karşılaşmadan etkilenen bir oyun içeriğiyle, 32 farklı ülkenin oyuncularından istediklerini seçerek takım oluşturabilecekler.

FIFA’nın Dünya Kupası 2018 güncellemesine kavuşması, serinin oyuncu sayısını da arttıracaktır.