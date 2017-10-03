FIFA 18 İlk Büyük Güncellemesini Aldı: Artık Kolay Gol Yok!

EA, yeni oyunu FIFA 18'in en çok eleştirilen sorunu için bir güncelleme yayınladı. Artık kaleciler basit goller yemeyecekler, şutlar da daha zor olacak.

Dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 18, 29 Eylül’de tüm dünyada satışa sunuldu. Oyun, piyasaya çıktıktan sadece 4 gün sonra ilk büyük güncellemesini aldı.

Güncelleme, FIFA’nın en çok eleştiri alan ‘kusurunu’ gidermek üzerine yayınlandı; kaleciler ve şutlar. FIFA oyunlarında PES oyuncuları için gol atmak her ne kadar zor olsa da oyunun dinamiklerini bilen oyuncular için son derece kolaydır ve kaleciler de usta bileklerin oyun kolu ile yaptıkları şovlara pek karşılık verememektedir. FIFA, yeni yayınladığı güncelleme ile kalecileri biraz daha iyileştirdi ve şutların gol olma ihtimalini düşürdü.

Güncelleme notları şu şekilde:

Belli durumlarda kaleci tepkileri yeniden ayarlandı.

Amatör ve Yarı Pro seviyelerinin zorlukları azaltıldı.

Belli maç içi durumlarda şut hassasiyeti düşürüldü, kaleci tepki süresi iyileştirildi.

Kariyer modunda EA, kullanıcılara sözleşmesi feshedilen bir oyuncu ile yeniden müzakere edilebilmesine izin veren bir seçenek ekledi.

EA, tek oyunculu FUT modunda kaleciye geçiş özelliğini yeniden ele aldı.

Bununla birlikte bazı grafik iyileştirilmeleri de geçekleşti. FIFA 18, PC için 238, PS4 ve Xbox için 269 liraya satışa çıktı. Dünyanın en sevilen futbol oyununu buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.