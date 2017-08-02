FIFA 18'in 20 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı!

Herkesin merakla beklediği FIFA 18 için 20 dakikalık uzun uzun bir maç videosu paylaşıldı. Oyun atmosfer olarak çok güzel gözükse de önceki yıllara nazaran üzerine pek bir şey katmamış gibi duruyor.

EA'nın en çok merak edilen oyunu FIFA 18'den tüm merakları giderecek 20 dakikalık, uzunca bir oynanış videosu yayınlandı. Oyunun çıkış sponsoru Real Madrid'e karşı Real Madrid'in oynadığı oynanış videosunda, 2v2 olacak şekilde toplamda dört kişi oynuyor.

Oyun için yapılmış grafik iyileştirmelerine değinen videodan gördüklerimize bakarsak, yeni oyunda geçen seneden farklı pek bir şey bulunmuyor. Grafik olarak çok üst düzey bir kalite sunmayan oyun, son yıllarda alıştığımız FIFA kalitesini bu sene de devam ettirecek gibi duruyor.

20 dakikalık videoda hangi sistemden oynatıldığı açıklanmadığı için net bir şey söyleyemiyoruz, ancak tahminlerimize göre oyun EA’nın sponsoru PS4 Pro’da oynanmış.

Göz kamaştırıcı grafikleri olmasa da fizik motoru ile beklediğimiz performansı verecek FIFA 18, geçen sene olduğu gibi bu sene de DICE’ın oyun motoru Frostbite’dan güç alıyor.

FIFA 18, 29 Eylül 2017’de PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One’da yayınlanacak. Oyunun Türkiye satış fiyatlarını merak ediyorsanız aşağıdan Türkiye satış fiyatlarını açıkladığımız habere ulaşabilirsiniz.