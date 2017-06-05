FIFA 18'in Duyurulmasına Artık Saatler Kaldı!

FIFA 18, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre günün ilerleyen saatlerinde bir duyuru gerçekleştirecek ve bir de fragman paylaşacak.

Futbolun bir rekabet oyunu olduğunu biliyoruz. Rekabet yalnızca futbolda değil, futbol temalı oyunlarda da bulunuyor. Yıllardan beri her sene çıkan FIFA ve PES serileri, birbirleri ile kıyaslanarak yeni bir yarışın içerisine giriyorlar. Son yıllarda FIFA üstünlüğü ile tamamlanan bu yarış, bu sene de büyük bir mücadeleye sahne olacak. PES’in çıkış tarihinin yayınlanıp ön siparişe sunulmasının ardından FIFA 18’den de ilk bilgiler gelmeye başladı.

Dün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 5 Haziran’da, yani bugün FIFA 18 hakkında bilgilerin geleceği açıklandı. Paylaşılan gönderide YouTube kanalının linki de verildi. Bu da bugün açıklanacak bilgiler de kısa da olsa bir video ile tanıtılacağı anlamına geliyor.

Geçen sene DICE’ın başarılı oyun motoru Frostbite’a geçiş yapan FIFA serisi, bu sayede çok daha güçlü bir şekilde piyasaya çıkmıştı. Gün içerisinde ise bir videonun, asıl bilgilerin ise E3 2017’nin hemen öncesinde düzenlenecek EA Play etkinliğinde gelmesi bekleniyor.

Eğer beklenmedik bir sorun çıkmazsa oyun, Eylül 2017’de çıkacak.