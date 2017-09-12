FIFA 18'in En İyi 100 Futbolcusu: İkisi Türk Asıllı

Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA 18, en iyi 100 futbolcusunu açıkladı. Birinci beklenildiği gibi C. Ronaldo oldu.

FIFA 18’in çıkışına çok az bir zaman kaldı. EA Sports tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü futbol oyunu her sene olduğu gibi bu sene de en iyi 100 futbolcuyu oyun çıkmadan önce açıkladı. Daha önce yaptığımız haberde en iyi 100 futbolcudan 100 ila 40 arası sını açıklamıştık.

Yayımlanan yeni listeye göre en iyi 40 futbolcu da açıklandı ve tüm liste ortaya çıktı. Daha önce 100 ila 40 futbolcu arasında yalnızca 1 Türk futbolcu varken, ilk 40’a girmeyi başaran 1 Türk futbolcu daha çıktı. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 32. sırada yer alırken, en iyi futbolcu beklenildiği gibi C. Ronaldo oldu. Aldığı 94 puanla Messi’yi bile geride bırakarak FIFA 18’in en iyi oyuncusu olduğunu ortaya koyan Portekizli oyuncuyu 93 puanla Messi takip ediyor.

FIFA 18’de yer alan en iyi 10 futbolcuya aşağıdan ulaşabilir, ilk 100’ü görmek için buraya tıklayarak EA Sports’un resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz.

89. İlkay Gündoğan(85)

32. Mesut Özil(88)

10. Gonzalo Higuain(90)

9. Toni Kroos(90)

8. Eden Hazard(90)

7. Sergio Ramos(90)

6. Robert Lewandowski(91)

5. Manuel Neuer(92)

4. Luis Suarez(92)

3. Neymar(92)

2. Lionel Messi(93)

1. Cristiano Ronaldo(94)

FIFA 18, 29 Eylül’de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One ve PC için piyasaya sunulacak.