FIFA 18'in En İyi Listesinden 60 Oyuncu Belli Oldu!

Futbol severlerin büyük bir bölümünün sabırsızlıkla beklediği FIFA 18’in çıkmasına çok az bir zaman kaldı. 29 Eylül’de çıkacak FIFA 18, tarihin yaklaşması ile birlikte yeni bilgiler açıklamayı sıklaştırdı.
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre FIFA 18’in en iyi 100 oyuncusundan 60 tanesi açıklandı. EA Sports tarafından hazırlanan listede yalnızca 1 Türk oyuncusu bulunuyor. İlk 40 açıklanırken bu oran 2’ye veya daha yüksek bir rakama çıkacak mı bilinmiyor.
FIFA 18’in En İyi 100 Futbolcusu(100-40)
100- BERNARDO SILVA | Manchester City
99- SAMI KHEDIRA | Juventus
98- SADIO MANE | LIVERPOOL
97- DANI ALVES | Manchester City
96- MARCO ASENSIO | Real Madrid
95- FALCAO | Monaco
94- MAURO ICARDI | Inter
93- DELE ALLI | Tottenham
92- BERND LENO | Bayer Leverkusen
91- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus
90- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne
89- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City
88- DANIJEL SUBASIC | Monaco
87- RAPHAEL VARANE | Real Madrid
86- KAMIL GLIK | Monaco
85- ANDREA BARZAGLI | Juventus
84- VINCENT KOMPANY | Manchester City
83- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United
82- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid
81- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona
80- JAN VERTONGHEN | Tottenham
79- ANGEL DI MARIA | PSG
78- FILIPE LUIS | Atletico Madrid
77- LORENZO INSIGNE | Napoli
76- CESAR AZPILICUETA | Chelsea
75- MIRALEM PJANIC | Juventus
74- JORDI ALBA | Barcelona
73- KEYLOR NAVAS | Real Madrid
72- BLAISE MATUIDI | Juventus
71- CASEMIRO | Real Madrid
70- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal
69- MIRANDA | Inter Milan
68- PEPE | Besiktas
67- DAVID ALABA | Bayern Munich
66- PETR CECH | Arsenal
65- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich
64- MARCO REUS | Borussia Dortmund
63- DIEGO COSTA | Chelsea
62- SOKRATIS | Borussia Dortmund
61- FRANCK RIBERY | Bayern Munich
60- DAVID LUIZ | Chelsea
59- SERGIO BUSQUETS | Barcelona
58- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich
57- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham
56- KARIM BENZEMA | Real Madrid
55- CESC FABREGAS | Chelsea
54- ISCO | Real Madrid
53- HARRY KANE | Tottenham
52- ALEX SANDRO | Juventus
51- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool
50- RADJA NAINGGOLAN | Roma
49- DRIES MERTENS | Napoli
48- ROMELU LUKAKU | Manchester United
47- THOMAS MULLER | Bayern Munich
46- SAMIR HANDANOVIC | Inter
45- ANDRES INIESTA | Barcelona
44- IVAN RAKITIC | Barcelona
43- DAVID SILVA | Manchester City
42. GERARD PIQUE | Barcelona
41. MAREK HAMSIK | Napoli
Şu anda açıklanan oyuncular bu şekilde. Çok yakında "En iyi 40 Oyuncu"nun da açıklanması bekleniyor. Peki, sizce Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan sonra bu listeye ilk 40 arasından girebilecek başka Türk futbolcu var mı?