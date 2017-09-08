FIFA 18'in En İyi Listesinden 60 Oyuncu Belli Oldu!

Yakında satışa sunulacak FIFA 18'in en iyi 100 oyuncu listesinden 60'ı açıklandı. En iyi 40 oyuncu da çok yakında açıklanacak.

Futbol severlerin büyük bir bölümünün sabırsızlıkla beklediği FIFA 18’in çıkmasına çok az bir zaman kaldı. 29 Eylül’de çıkacak FIFA 18, tarihin yaklaşması ile birlikte yeni bilgiler açıklamayı sıklaştırdı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre FIFA 18’in en iyi 100 oyuncusundan 60 tanesi açıklandı. EA Sports tarafından hazırlanan listede yalnızca 1 Türk oyuncusu bulunuyor. İlk 40 açıklanırken bu oran 2’ye veya daha yüksek bir rakama çıkacak mı bilinmiyor.

FIFA 18’in En İyi 100 Futbolcusu(100-40)

100- BERNARDO SILVA | Manchester City

99- SAMI KHEDIRA | Juventus

98- SADIO MANE | LIVERPOOL

97- DANI ALVES | Manchester City

96- MARCO ASENSIO | Real Madrid

95- FALCAO | Monaco

94- MAURO ICARDI | Inter

93- DELE ALLI | Tottenham

92- BERND LENO | Bayer Leverkusen

91- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus

90- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne

89- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City

88- DANIJEL SUBASIC | Monaco

87- RAPHAEL VARANE | Real Madrid

86- KAMIL GLIK | Monaco

85- ANDREA BARZAGLI | Juventus

84- VINCENT KOMPANY | Manchester City

83- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United

82- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid

81- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona

80- JAN VERTONGHEN | Tottenham

79- ANGEL DI MARIA | PSG

78- FILIPE LUIS | Atletico Madrid

77- LORENZO INSIGNE | Napoli

76- CESAR AZPILICUETA | Chelsea

75- MIRALEM PJANIC | Juventus

74- JORDI ALBA | Barcelona

73- KEYLOR NAVAS | Real Madrid

72- BLAISE MATUIDI | Juventus

71- CASEMIRO | Real Madrid

70- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal

69- MIRANDA | Inter Milan

68- PEPE | Besiktas

67- DAVID ALABA | Bayern Munich

66- PETR CECH | Arsenal

65- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich

64- MARCO REUS | Borussia Dortmund

63- DIEGO COSTA | Chelsea

62- SOKRATIS | Borussia Dortmund

61- FRANCK RIBERY | Bayern Munich

60- DAVID LUIZ | Chelsea

59- SERGIO BUSQUETS | Barcelona

58- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich

57- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham

56- KARIM BENZEMA | Real Madrid

55- CESC FABREGAS | Chelsea

54- ISCO | Real Madrid

53- HARRY KANE | Tottenham

52- ALEX SANDRO | Juventus

51- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool

50- RADJA NAINGGOLAN | Roma

49- DRIES MERTENS | Napoli

48- ROMELU LUKAKU | Manchester United

47- THOMAS MULLER | Bayern Munich

46- SAMIR HANDANOVIC | Inter

45- ANDRES INIESTA | Barcelona

44- IVAN RAKITIC | Barcelona

43- DAVID SILVA | Manchester City

42. GERARD PIQUE | Barcelona

41. MAREK HAMSIK | Napoli

Şu anda açıklanan oyuncular bu şekilde. Çok yakında "En iyi 40 Oyuncu"nun da açıklanması bekleniyor. Peki, sizce Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan sonra bu listeye ilk 40 arasından girebilecek başka Türk futbolcu var mı?