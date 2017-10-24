FIFA 18’in En Kötü Oyuncusu Aslında Futbolcu Bile Değilmiş!

Futbol oyunu sevdalıları puanlama sistemini yakından tanırlar. Gözden geçirmek istediğiniz oyuncunun resmen secelesini ortaya döken bu rakamlar oldukça gerçekçidir. Ancak FIFA 18’de yer alan bir Alman oyuncunun aslında futbolcu bile olmadığı ortaya çıktı. Puanı ise şaşırtmıyor.

FIFA 18’in oyuncu puanlandırma sisteminde bir futbolcunun alabileceği en düşük puan 46’dır. Oyun içerisinde bu yıl, 46 puan dolaylarında gezen toplam 10 oyuncu bulunuyor. Bunlardan 9 tanesi her ne kadar düşük puanlı olsalar da, hepsi gerçek hayatta profesyonel birer sporcu.

Geriye kalan son kişi ise, 23 savunma puanı ve 46 genel puanla Alman Tommy Käßemodel:

Bu arada bir kıyaslama yapmanız için FIFA 18 oyuncularının bu 10 oyuncu haricinde 60 ila 90 arasında puanlandırıldıklarını belirtelim.

Tommy ise oyunda ve gerçek hayatta Alman futbol klübü FC Erzgebirge Aue’nin profesyonel sporcu listesinde yer alan fakat profesyonellikle aslında yakından uzaktan ilgisi olmayan birisi.

Kendisi aslında kadrosunda göründüğü kulübün malzemecisi:

Alman futbolunda resmi olarak her kulübün kadrosunda altyapıdan yetişen en az 4 futbolcu bulunmak durumundadır. Ancak geçen sezon başında bu rakamı yakalamayıp, ancak 3 genci A takıma çıkartabilen Erzgebirge’nin teknik ekibi, 4. kişiyi bulamayınca gözlerini Tommy’ye çevirmişler.

Çünkü Tommy, futbolu gene aynı kulübün altyapısındayken bırakmış ve bundan dolayı 4. kişi olmuş. Hatta kadrosu resmi bir şekilde FIFA’ya ve diğer futbol federasyonlarına bildirilmiş.

Böylece kendisi FIFA 18’in ve FIFA tarihinin en kötü “futbolcusu” olarak tarihe geçmiş durumda. Bir futbolcu olarak gözükmesine rağmen, ağır idmanlara girmediği ve para kazanabildiği için çok mutlu. Herkesin Tommy kadar şanslı olması dileklerimizle.

Eğer Tommy’yi transfer etmek istiyorsanız FIFA 18’de bulabilirsiniz, iyi eğlenceler :)