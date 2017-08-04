FIFA 18'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Diğer Tüm Bilgiler

EA Sports’un her sene üzerine koyarak futbolseverleri memnun ettiği oyun serisi FIFA’nın sonuncusuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylara yer verdik.

EA Sports’un duyurusunu 5 Haziran’da yaptığı FIFA 18’in kapağında Cristiano Ronaldo’nun olacağını biliyoruz. Futbolseverlerle her zamanki gibi Eylül ayında buluşacak oyunun kapak futbolcusu Ronaldo, bir başka alanda daha Messi’ye rakip olacak.

Peki FIFA 18’le ilgili bu zamana kadar neler öğrendik, şimdi bunlara bir bakalım.

FIFA 18 ne zaman çıkacak?

Az önce de belirttiğimiz gibi oyun, 29 Eylül’de satışa sunulacak. Fakat oyunun İkon ve Ronaldo edisyonlarını ön sipariş verenler, oyunu 26 Eylül’de de oynayabilecekler.

FIFA 18’in fiyatı nedir?

Oyunun üç farklı platforma özel tüm fiyatları şöyle olacak:

Play Station

PS4 FIFA 18 Standart Sürümü: 269 TL

PS4 FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 309 TL

PS4 FIFA 18 İKON Sürümü: 329 TL

PS3 FIFA 18 Standart Sürümü: 259 TL

XBOX

FIFA 18 Standart Sürümü: 269,25 TL

FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 328,75 TL

FIFA 18 İkon Sürümü: 339,25 TL

PC

FIFA 18 Standart Sürümü: 238 TL

FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 318 TL

FIFA 18 İkon Sürümü: 358 TL

FIFA 18 hangi platformlarda oynanabilecek?

FIFA 18 PC, Xbox One ve PS4’ün yanı sıra Xbox 360, PS3 ve Nintendo Swicht’te oynanabilecek.

Oyunun ön siparişini ne zaman verebilirim?

İsterseniz şimdiden FIFA 18’in ön siparişini verebiliriz.

PS Store için buraya

Xbox Mağaza için buraya

PC içinse (Origin) buraya tıklayabilirsiniz.

FIFA 18’in demosu ne zaman çıkacak?

FIFA 17’nin demosu, oyunun ana sürümünden 2 hafta önce çıkmıştı. Aynı senaryo muhtemelen FIFA 18 için de geçerli olacak. Eylül ayının 2. haftasından itibaren oyunun demosuyla her an karşılaşabiliriz.

Dilerseniz FIFA 18'le ilgili birkaç ay önce hazırladığımız videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.