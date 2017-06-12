FIFA 18'den Türkçe Oynanış ve Senaryo Modu Videoları!

Türkiye'nin en çok beklediği oyunlardan birisi olan FIFA 18'in dün yayınlanan videolarının Türkçe versiyonları EA Türkiye tarafından yayınlandı. Altyazı seçeneği ile FIFA 18'in yeni videolarını izleyebilirsiniz.

FIFA 18’in EA Play’de iki yeni videosu yayınlandı. Oyun içi görüntülere ve hikaye moduna odaklanan iki ayrı videoyu bizlerle buluşturan EA, FIFA severlerin ilgisini bir hayli çekmişti. Dün yaptığımız haberde de bu videoları sizler için paylaşmıştık.

Yayınlanan videoların ardından Electronic Arts Türkiye, bugün videoların Türkçe versiyonlarını yayınlandı. “Dünyanın Oyunu” ismiyle yayınlanan ilk videoda, oyun içindeki hareketlilik kadar saha dışında taraftarların yaptığı canlı hareketler de dikkatimizi çekti.

Oyunun senaryo modu için yayınlanan "Hunter Geri Dönüyor" isimli videoya baktığımızda ise gerçek futbolcu, yorumcu ve diğer insanların Hunter için yorumlarını görüyoruz. Bu da, hikaye modunun çok daha gerçekçi olmasını sağlayacak gibi duruyor.

FIFA 18, 29 Eylül 2017’de PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Oyunda klasik sürümün dışında Ronaldo özel sürümü de bulunuyor. Oyunun daha önce açıklanan Türkiye fiyatlarının biraz fazla olduğunu görmüştük. Bu videolardan sonra FIFA 18’in bu paraları hak ettiğini düşünüyor musunuz?