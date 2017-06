FIFA 18'in Türkiye Satış Fiyatları Açıklandı!

FIFA 18'in çıkacağı platformlarda çıkacağı fiyat açıklandı. FIFA 18, 238 ila 358 TL fiyat aralığında satılacak.

Futbol ülkesi olan Türkiye’de spor oyunları denildiğinde akıllara gelen iki oyun var. PES ve FIFA serileri dışında diğer spor oyunları ile pek ilgilenmeyen ülkemizde son yılların popüler oyun serisi olan FIFA, en çok satılan oyun arasında yer alıyor. Kısa süre önce yapılan duyuruda oyun hakkında bazı bilgiler aldık. Alınan bilgilere göre, Cristiano Ronaldo’ya özel paketinin bulunacağı öğrenilen FIFA 18’in tüm platformlar için Türkiye satış fiyatı açıklandı.

PS4 ve PS3 Fiyatları

PlayStation Store’da PlayStation 3 ve PlayStation 4 için ön siparişe açılan FIFA 18’in PS4 standart sürümü 269 TL’den satılacak. FIFA 18 Ronaldo özel sürümü almak istiyorsanız da 309 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu iki paket dışında FIFA 18 İKON sürümü de yayınlandı. 329 TL’den ön siparişe açılan bu sürüm, standart sürümden farklı olarak Ultimate Team’de kullanabileceğiniz birçok özellik sunuyor. PlayStation 3 kullanıcıları için bir tek FIFA 18 Legacy Edition’ı yayınlayan PlayStation Store, PS3 için 259 TL para istiyor.

PS4 FIFA 18 Standart Sürümü: 269 TL

PS4 FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 309 TL

PS4 FIFA 18 İKON Sürümü: 329 TL

PS3 FIFA 18 Standart Sürümü: 259 TL

Xbox One Fiyatları

Xbox One ve Xbox 360 için ürün fiyatlarına baktığımızda normal fiyatların PS4’ten daha pahalıya, ancak EA Access üyesiyseniz biraz daha ucuza geldiğini görüyoruz. Xbox One için satış fiyatlarına baktığımızda, FIFA 18 Standart sürümü 269,25 TL olarak açıklandı, ancak EA Access üyeliğiniz varsa aynı ürün 242,33 TL’ye denk geliyor. FIFA 18 Ronaldo sürümünde 328,75 TL fiyat bulunurken EA Access’le üyeliğiniz varsa 296,88 TL ücret ödüyorsunuz. Son olarak FIFA 18 İKON paketini 339,25 TL’den sunan Xbox One, EA Access üyelerine özel 305,33 TL istiyor. Bunlar dışında Xbox 360’a çıkacak oyun fiyatlarının şu anda yayınlanmadığını belirtelim.

Xbox One FIFA 18 Standart Sürümü: 269,25 TL(EA Access üyelerine 242,33 TL)

Xbox One FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 328,75 TL(EA Access üyelerine 296,88 TL)

Xbox One FIFA 18 İKON Sürümü: 339,25 TL(EA Access üyelerine 305,33 TL)

PC Fiyatları

Son olarak PC sürümüne baktığımızda, en ucuz ile en pahalı sürümü içerisinde barındırdığını söylemek gerekiyor. FIFA 18’i Origin üzerinden satın almak istiyorsanız, standart sürümüne 238 TL para vermeniz gerekiyor. Yok, Ronaldo sürümünü istiyorum ben diyorsanız da FIFA 18 için 318 TL ödeme yapmanız gerekiyor. FIFA 18 İKON sürümünde ise 358 TL gibi üst dizey bir fiyat biçilmiş.

PC FIFA 18 Standart Sürümü: 238 TL

PC FIFA 18 Ronaldo Sürümü: 318 TL

PC FIFA 18 İKON Sürümü: 358 TL

FIFA 18 hakkında ilk oynanış görüntülerini EA Play etkinliğinde görmeyi bekliyoruz. Peki bu fiyatlar hakknda sizin düşünceleriniz nelerdir?