FIFA 18 Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Christiano Ronaldo'lu FIFA 18'den ilk tanıtım videosu geldi.

Ve sonunda EA Sports bombayı patlattı! Bugün, EA Sports resmi Twitter hesabından FIFA 18'e ait gün içinde önemli, resmi duyurular gerçekleştireceğini duruyan EA Sports, çok geçmeden oyuna ait oldukça önemli bir paylaşımda bulundu.

FIFA 13, 14, 15 ve 16'nın kapağında, Barselonalı yıldız futbolcu Lionel Messi yer almaktaydı. Fakat EA, geçtiğimiz yıl dört farklı futbolcu ile karşımıza çıktığı kapağında bu yıl daha da büyük bir sürpriz yaparak, futbol camiasında Messi'nin karşısında durabilecek en önemli ismi, geçtiğimiz günlerde bir Şampiyonlar Ligi kupasını daha evine götüren bir ismi tercih etti: Christiano Ronaldo.

FIFA 18, 29 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One için satışa çıkacak. Ayrıca 'Ronaldo Edition'ı ön sipariş ile satın alanlar, oyunu 3 gün erken oynayacağı gibi 60 dolar fiyatı bulunan ve içinde 20 adet jumbo premium altın paketi, FIFA Ultimate Team için sekiz adet özel forma ve Christiano Ronaldo'yu FUT modunda 5 maçlık kiralama hakkına da sahip olacaklar.