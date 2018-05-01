FIFA 18 World Cup Duyuruldu (FIFA 18 Sahiplerine Bedava!)

EA Sports, bu yaz gerçekleşecek olan Dünya Kupası'na özel yeni FIFA 18 modunu duyurdu.

EA Sports ve EA Games'in oyuncular tarafından pek de sevilmediği aşikar. Defalarca kez Amerika'nın en sevilmeyen şirketi seçilen ve kötü şöhretiyle bilinen EA, bu kez oyuncuları şaşırtıyor. FIFA 18 için tamamen ücretsiz Dünya Kupası içerikleri bu ay içerisinde geliyor.

FIFA 18 sahiplerinin hiçbir bedel ödemeden erişebileceği Dünya Kupası içerikleri 29 Mayıs'ta yayınlanacak. PC, Nintendo Switch, Xbox One ve PS4 kullanıcılarının hiçbir ücret ödemeden erişebileceği içeriklere sadece PS3 ve Xbox 360 kullanıcıları erişemeyecekler.

Genişleme paketi 32 farklı ülkenin en güncel kadro, logo ve formalarını, turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Rusya'nın lisanslı 12 stadyumunu ve turnuvada formda olan oyunculara özel Ultimate Team kartlarını barındıracak. Ayrıca turnuva boyunca çeşitli kampanyalarla, Dünya Kupası'na özgü kart paketleri normalden daha uygun puan ve fiyatlardan satışa sunulacak.

Gelecek olan güncellemenin oyunun mekaniklerinde çok büyük bir değişikliğe sebep olması beklenmiyor. Yine de geçmişten elde ettiğimiz tecrübeleri anımsarsak, FIFA'nın Dünya Kupası içeriklerinin hem atmosfer olarak hem de oyunun heyecanını hem seyircilerin, hem spikerin coşkusuyla bir iki kademe yukarı taşıdığı da aşikar. Bu bağlamda hiçbir ücret ödemeden sahip olabileceğimiz bu güncellemeyi merakla bekliyoruz açıkçası.