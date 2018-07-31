FIFA 19'da Oyuncu Reytingleri Nasıl Belirlenecek?

Geçtiğimiz yıllardan beri futbolcuların oyundaki reytingleri hep merak konusu olmuştur. Bu sene, eski serilerden farklı olarak daha oturmuş bir sistem bekliyor bizi.

FIFA serilerinde oyuncuların genel reytingleri istatistiksel bir analizle olduğu kadar, yapılan toplantılar sonrası ekibin 'tahminleri' ile de belirleniyor. Tıpkı şu an aklınızda canlandığı gibi; 'Neymar'ın pas az mı oldu ya sence?' gibi muhabbetler de dönüyor.

FIFA serisi için EA'de çalışan, toplamda 9.000 kişilik analiz ekibinin lideri olan Michael Mueller-Moehring, bu sene yeni uygulanan farklı bir yöntem geliştirdiklerini belirtiyor. Ekipteki 9.000 kişi, toplamda 18,000 futbolcuyu tek tek izleyerek subjektif bir şekilde yorumladı. Bu verilerle istatistikler bir araya getirildi ve daha düzgün bir puanlama yapıldı.

Moehring'in konuyla ilgili güzel tespitleri var: "İstatistik başlı başına yeterli olmuyor. Bir futbolcu, Pep Guardiola'nın takımındaysa orta sahada pas alışverişinin çok fazla olması gerekiyor. Peki burada oynayan her oyuncu çok iyi pasör mü demek bu? Kesinlikle hayır. Bu sene takımların oynadığı futbolun, futbolcuların üzerinde nasıl etki ettiğini de hesaba kattık."

PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 28 Eylül'de satışa sunulacak olan FIFA 19'un demo tarihi ise henüz açıklanmadı.