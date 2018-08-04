FIFA 19 'Hayatta Kalma' ve Hakemsiz Oynama Modlarıyla Geliyor

Son günlerin en çok beklenen futbol oyunlarından FIFA 19, oldukça ilginç oyun modlarıyla geliyor. Hayatta kalma modu ve hakemi kapatma seçeneği bulunan oyun bu özelliklerle rakiplerinden ayrılmayı başarıyor.

EA Sports, FIFA 19'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Hayatta kalma modu ve hakemi kapatma seçeneği eklenen FIFA 19, bildiğimiz futbol oyunlarından sıyrılmayı başarıyor. Tabii alışık olduğumuz gibi Şampiyonlar Ligi gibi çeşitli liglerde lisanslı maçlar yapabilirsiniz.

Hayatta kalma modu ise bir futbol oyununda görmeye alışık olmadığımız türden. Bu modda maç yaparken gol attığınızda takımınızdan rastgele 1 oyuncu maçtan ayrılıyor. Yani oyun gol attıkça zorlaşıyor. Yaptığınız maçlarda sizi gol atmama çabası göstermeye bile itebilecek olan bu mod oyunu oldukça eğlenceli hale getiriyor.

Hayatta kalma modu dendiğinde akıllara son günlerin popüler oyun modu olan Battle Royale gelse de pek benzediği söylenemez. Çünkü FIFA'daki hayatta kalma modunda tek kişi kalmak mümkün değil. Bu modda, normal maçlarda olduğu gibi takım 7 kişinin altına indiğinde maç iptal oluyor.

Hayatta kalma moduna ek olarak, FIFA 19'da karşımıza çıkan bir diğer özellik ise hakemin kapatılabilmesi. FIFA 19'da normal maçlarda tüm kuralları iptal ederek oynama şansı bulunuyor. Bu modla da ilginç bir deneyim sunan oyun, bu yıl oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor. PES 2019 ile sıkı rekabet edecek olan FIFA 19, şu an ön siparişle alınabilir durumda.