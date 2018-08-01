Çıkışına oldukça az bir süre kala FIFA 19'un Türkiye'de ne kadara satılacağı belli oldu. PC, Xbox One ve PS4'teki fiyatların her biri ayrı ayrı dudak uçuklatıyor.

Spor Toto Süper Ligi'ni uzunca süredir bünyesinde barındırması, lisanslı liglerini bu sene UEFA ve Şampiyonlar Ligi lisanlarıyla taçlandırması ile FIFA 19 yine bir cazibe merkezi. Oldukça sağlam gelen oyunun fiyatı da oldukça sağlam geliyor.

PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 28 Eylül'de satışa sunulacak olan FIFA 19'un bütün platformlardaki ön sipariş fiyatı belli oldu. Fiyatlar doların ve vergilerin etkisiyle adeta çıldırmış durumda diyebiliriz.

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Standart Sürüm)

Xbox One: 358 TL

358 TL PS4: 359 TL

359 TL PC: 345 TL (60 Euro)

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Şampiyon Sürümü)

Xbox One: 458 TL

458 TL PS4: 450 TL

450 TL PC: 460 TL (80 Euro)

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Ultimate Sürüm)

Xbox One: 498 TL

498 TL PS4: 500 TL

500 TL PC: 518 TL (90 Euro)

Gördüğünüz üzere fiyatlar gerçekten de akıl almaz seviyelerde. Dün PES 2019'un fiyatını beğenmeyen Steam kullanıcılarını sizlerle paylaşmıştık. Bu fiyatlara göre PES 2019'un fiyatı sudan ucuz bile denebilir. Dolar ve Euro'nun yükselişi ve vergiler işi bu raddeye getirmiş durumda maalesef.