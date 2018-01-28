FIFA 2018'in Hem Güldüren Hem Düşündüren Modelleme Hataları!

FIFA 2018, dünya çapında milyonlarca adet satış yapmayı başarmış bir oyun. Fakat az sonra göreceğiniz modelleme hataları, oyunun nasıl bu kadar başarılı olduğunu sorgulatacak nitelikte.

EA Sports’un özellikle son yıllardaki gelişmeleri ile rakibi PES’e fark atan futbol oyunu FIFA’nın son sürümü FIFA 18’de tuhaf bir detay ortaya çıktı. Görünüşe göre EA Sports, detaylar yerine ana oyun mekaniklerine odaklanmayı tercih ederek taraftar ve hakem modellemeleri ile pek fazla ilgilenmemiş.

İlk olarak bir Twitter kullanıcısının fark ettiği hatada İngiltere 1. lig takımlarından Manchester City’nin orta saha oyuncusu Aleix Garcia, sahadaki görevinin dışında daha iyi bir atmosfer oluşturmak için tribünleri de dolduruyordu. Bej tişörtü ile taraftarların arasında duran kişinin kim olduğunu anlamak zor olmadı.

Fakat anlaşılan o ki EA Sports tribünler kadar hakemlerin modellemeleri ile de uğraşmayı gereksiz görmüş. Bir başka İngiltere 1. lig takımı Manchester United’in efsane oyuncusu Ryan Giggs, futbolculuk ve teknik direktörlüğün yanı sıra hakemliğe de merak salmış gibi görünüyor.

Maç yönetim görevini üstlenen tek Manchester United’lı futbolcu Ryan Giggs değil. Gary Neville da hakem yönetimini beğenmemiş olacak ki bir başka maçta oyuncu olmak yerine düdük çalmayı tercih etti. Nasıl bir yönetim sergilediği ise bilinmiyor.

FIFA 2018 gibi milyonlarca satan bir oyunda böyle basit hataların görülmesi gerçekten düşündürücü. Siz FIFA’da herhangi bir hata ya da tuhaflık fark ettiniz mi? Başınıza gelen tuhaf şeyleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.