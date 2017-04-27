FIFA yaptığı açıklamaya göre, Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası'nda hakemlere yardımcı olabilmek için anlık video kaydının olacağını duyurdu.

Futbol, özellikle Avrupa ve ülkemizin en önemli sporu olarak göze çarpıyor. Ülkemizde takımların daha çok futbol ile ilişkilendirildiğini görüyoruz, halbuki bu takımların basketbol ve voleybol takımları da bulunuyor -son 3 yıldır Fenerbahçe'nin Euroleague'de neler başardığını az çok biliyorsunuzdur-. Futbol güzel bir spor, fakat diğer spor dallarının önüne geçtiği için de biraz antipatik geliyor bana.

Futbol denildiğinde karşılıklı oynayan iki takımın da karşı geldiği hakemlerimiz bulunuyor sahada. Örneğin ofsayt değilken bile ofsayt diyen hakemler, gerek saha içinde gerekse saha dışında fazlasıyla küfre maruz kalıyorlar.

Dünya futbolunun birleştiği FIFA, yeni Dünya Kupası’nda bu durumun önüne geçecek. Rusya’da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası’nda hakemlere yardımcı olabilmek için anlık video kayıtları geliyor. Bazı liglerde profesyonel anlamda yürürlüğe giren anlık video izleme, gelenekleri sevenler ve hakemlerin kutsallığını ortadan kaldıracağı için yoğun tepkiyle karşılaşmıştı. Ancak FIFA’nın 2010 Dünya Kupası’nda hakem kararlarının tüm kupayı etkilediğini görülünce bu adımlar atılmaya başlandı. 2018’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda hakemlerin erişemediği noktalarda anlık video kaydı izleme imkanı sunulacak.

Bizzat FIFA Başkanı Gianni Ingantino tarafından duyurulan sistem hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Mesela futbolun içerisinde olan organik ruhu bu video kayıtlar yok edebilir mi? Yoksa daha adil maçların düzenlenmesi için hoş bir gelişme mi olmuş? Bu sistem, Amerika’da sıkça kullanılıyor. Yalnızca futbol değil, basketbol, amerikan futbolu gibi bol karmaşalı spor dallarında bir takımın itiraz etmesi sonucunda video kayıtlarına bakılıyor.