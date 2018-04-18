Kripto paraların birer yatırım aracı olarak algılandıkları şu günlerde, onların hayatımıza gerçekten takas aracı olarak gireceği de tartışma konusu. Dünya medyasının gündemindeki Bitcoin ile alınabilecekler arasındaki en ilginç şey ise bir Dünya Kupası bileti.

2018 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları için geri sayım başladı. Modern dünyanın en tartışmaları konularından birisi olan kripto paralar ise her gün gündeme ortak olamaya devam ediyorlar. Örneğin dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin ile Dünya Kupası bileti almak imkansız değil.

Rusya’nın ev sahibi olacağı Dünya Kupası etkinlikleri hakkında ülke medyasında yer alan bu konu, oldukça dikkat çekici. Turnuvanın başlamasna 2 aydan daha kısa bir süre kalmışken kripto para yatırımcısı olan futbol severler, bilet için kripto para harcamaya merak saldılar.

Dünya Kupası için bugüne kadar toplam 1.7 milyon adet bilet satıldı. Karşılaşmalar için iki aşaması tamamlanan satış işlemlerinin üçüncü aşaması, 18 Nisan’da başlayacak. 1 Mayıs’tan itibaren de satılmayan biletler, FİFA tarafından satışa sunulacaklar. 14 Haziran ila 15 Temmuz arasında oynanacak maçlarda seyirci olarak yer almak adına satın alınan biletler için banka kartları ile satış seçeneği mevcut.

Rus vatandaşı olmayanlar, FIFA.com’dan indirebilecekleri “bilet başvuru formu” ile uluslararası kurumlara başvurabiliyorlar. Dışardan geleceklere dağılacak Fan ID isimli kart sayesinde yabancılar, Rusya’daki toplu taşıma imkanlarından ücretsiz olarak yararlanacaklar. Elbette hepsinin bedeli satın alınan biletlerin fiyatlarına dahil oluyor.

Dünya çapında kripto paraların tek kullanılma amacı sadece alışveriş yapmak ya da yatırımcı olmak değil. Kripto paralar ve özellikle değerinden dolayı Bitcoin para transferleri için de kullanılabiliyor. FIFA organizatörleri ödeme seçenekleri arasında bu kadar popüler bir aracın neden bulunmadığı konusunda soruları yanıtlamıyorlar, fakat bir cevap var.

En az iki Rus şirketinin FIFA’dan habersiz bir şekile Bitcoin ya da diğer birimlerle bilet almak isteyen yatırımcılara hizmet verdikleri söyleniyor. Wirex ve Epayment isimli bu iki şirketin, Visa ve Mastercard destekli Bitcoin’den dolar ya da farklı kurlara dönüşümü destekleyen karları bulunuyor. Bu kartlarla bilet satın almak mümkün oluyor.

FIFA ise bu konuda hiç bir şekilde önlem alamıyor. Çünkü sonuç olarak satın alma süreci tamamen yasal bir şekilde gerçekleşiyor.