Fifa Futbol'a Yeni Güncelleme Geldi (Android İçin)

Electronic Arts, 2017-18 sezonunda yapılan transferler dolayısıyla, Android'de bulunan Fifa Futbol oyunun kadrolarını güncelledi. Çarşamba günü gerçekleşen güncellemeyle oyuna yeni eklemeler yapıldı.

PES'in amansız rakibi konsol oyunlarının vazgeçilmezi Fifa, mobil platformlarda da ağırlığını ortaya koymaya devam ediyor. Electronic Arts tarafından geliştirilen oyun, aldığı son güncellemeyle bazı yeni eklemelere sahip oldu. İlk olarak Tüm FIFA Futbol oyuncularına ücretsiz olarak Cristiano Ronaldo Ultimate Team kartı verildi. Ayrıca, oynanış mekaniğinde de yeniliklere giden FİFA, oyuna takım kontrol savunmasını da ekledi.

Ayrıca yine son gelen güncellemeyle, futbolun ikonları haline gelmiş futbolcular da kadroya katılabilecek. Klasik oyun kontrolleri yeni pakette de değişmeyecek ve oyuna alışmış olan oyuncular için herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak. Sadece şut mekaniğinde ekstra bir değişikliğe giden (iki seçenekli) şirket, oyuncuya daha büyük bir özgürlük sunacak.

Tek oyunculu modda ise yeni güncellemeyle revizyon yaşanarak bölümlere ayrıldı. Bu bölümleri başarıyla tamamlayan oyunculara oyun içi ödüller verilecek. Bu arada oyunun sistem gereksinimlerinde herhangi bir değişiklik olmadı, bu da eskiden bu oyunu oynamış iseniz şimdi de rahatlıkla oynayabileceksiniz anlamına geliyor.