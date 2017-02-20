FIFA Tarihinin En Kötü Golü ve En İyi Müziği

FIFA oyun serisinin muhtemelen en kötü golü ile karşı karşıyayız. Ancak arkadaki müziğin muhteşem olduğunu kabul etmemiz şart.

EA Sports'ün geliştirdiği FIFA serisi, son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirerek alanında açık ara liderliğe yükseldi. Elbette bunda Pro Evolution Soccer'ı geliştirien Konami'nin hataları da rol oynuyor. Yapımcı şirketin lisans sistemini bir türlü oturtamaması, yapay zeka ve grafik sorunları yaşaması ile FIFA, zirvede yalnız kaldı.

FIFA 17'nin Yıldızlar Karması

FIFA'da da son derece komik olaylar olmuyor değil. Muhtemelen tarihinin en absürd gollerinden birinin videosu ile karşı karşı karşıyayız. Ancak arkada çalan muhteşem Johann Strauss eseri, golün saçmalığını bize unutturuyor.