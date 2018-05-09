Fifa Ultimate Team Paketleri Var Olmaya Devam Edecek

Fifa Ultimate Team Jetonları, oyuncu ve malzeme öğeleri içeren dijital paketler almanızı sağlamakta. Electronic Arts'ın bu paketleriyle ilgili kumar olduğu konusunda tartışmalar sürmekte, fakat şirket paketlerin devam edeceğini açıkladı.

Elekctronic Arts, "tüm paketlerde kumar oynandığını" kabul etmesine rağmen, gelecekteki video oyunlarında paketlere yer vermeye devam edecek. CEO Andrew Wilson, EA'nın tüm sektör dernekleri ile FIFA Ultimate Team (FUT) gibi programlarda kumar oynanması için dünya genelinde düzenleyicilerle çalıştığını söyledi. Wilson'a göre, her satın alma işlemiyle belirli miktarda ürün aldığınız için yasal olarak bir engel olmadığı görülmekte. Bir FUT paketi satın alımında açmadan önce kaç tane ürünün içinde olduğunu ve bunların değerini bilmektesiniz. Herhangi bir parayı harcamadan önce ihtimallerin ne olduğunun farkındasınız.

Wilson ayrıca, EA'nın FUT satışları ile ilgili her türlü yasa dışı faaliyeti durdurmaya çalıştığını da söyledi. Wilson yaptığı açıklamada, “Her zaman oyuncularımızı düşünüyoruz, Bu tür deneyimleri, oyuncularımız için şeffaf, eğlenceli, adil ve dengeli bir şekilde nasıl sunacağımızı hep düşünüyoruz ve dünya üzerindeki düzenleyicilerle iletişim kuracağız." diyerek devam etti. Şirket, son yıllarda birçok kez Amerika Birleşik Devletlerinde En Kötü Şirket seçilmişti. Aynı zamanda mümkün olduğunca çok hissedarı memnun etmek için bir politika yürütmekte. EA, müşteri sadakati üzerinden paketler aracılığıyla elde edilen gelire değer veriyor ve paketlerin hem oyuncular için adil hem de finansal açıdan kazançlı bir şekilde sunulabileceğini düşünüyor.

Hatırlayacağınız üzere Belçika'da bu kutu ve paketlerin bir kumar olduğu gerekçesi gösterilerek yasaklanmıştı. Her ne kadar bu konular tartışılsa da bütün yapımcılar kutu veya paket içeriklerini şeffaf tuttuğu sürece Dünya'nın birçok yerinde yasal bir engel gözükmüyor gibi. Bu da uzunca bir süre daha oyunlarda bu tarz kutu ve paketleri görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.