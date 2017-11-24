Belçika'lı Politikacılara Göre, FIFA 18 Kumar Yuvası

FIFA Ultimate Team'de çeşitli oyuncu ve malzemelerin çıktığı paketler, çocukları kumara teşvik etme gerekçesi ile Belçika'lı politikacılar tarafından kaldırılmak isteniyor.

FIFA 18’in en iyi yönlerinden birisi Ultimate Team. FIFA zaten son birkaç yıldır bu Ultimate Team üzerinden olumlu yanıtlar alıyor. Üstelik bu mod, çeşitli ödeme sistemleri ile paketler içerebiliyor.

Belçika’daki politikacılar, FIFA’da para harcayarak bazı insanların kumar oynayabildiğini ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirttiler. FIFA üzerinde yer alan paketlerin bir çeşit kumar olduğunu ve oyuncuları bağımlı hale getirdiğini söyleyen politikacılar, “Kumar, para ve bağımlılığın karışımıdır” dedi.

Ultimate Team paketleri, oyuncuların parayla satın aldığı ve içerisinden çeşitli kalitede oyuncu ve malzemelerin çıktığı paketlerdir. İçerisinde şans eseri ürün elde edebildiğiniz için politikacılar, olayın kumara kaydığını düşünüyorlar.

Belçika’lı bakan Koen Geens, “kumar, çocukların ruh sağlığı için tehlikelidir” dedi. Geens, bu tarz oyunlarda bulunan kumar içerikli paketleri Avrupa Birliği yetkilileri ile birlikte yasaklamak istiyor. Oyun için ürün satan firmaların en çok kullandığı alanlardan birisi olan paket sisteminin kaldırılmasıyla ilgili oyuncuların nasıl bir tepki vereceğini ise zamanla göreceğiz.

Peki, sizce bu tarz paketler çocukları kumara teşvik ediyor mu? Kendi deneyimlerime göre, FIFA 18’deki bu paketler bazı küçük yaştaki insanlarda kumara yönelik hırs başlatabilir.