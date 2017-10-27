FIFA ve EA, eWorld Cup 2018'i Duyurdu!

EA ve FIFA, dünyadaki en büyük e-spor turnuvası olacak FIFA eWorld Cup 2018'i duyurdu.

E-Spor, son yılların en büyük gelişme gösteren spor dalı. Ülkemizde de birçok spor kulübü bu alana yönelik yatırımlar yapıyor. Dünya'nın en çok oynanan konsol oyunlarından olan FIFA'da EA ile birlikte FIFA eWorld Cup 2018'i düzenleyeceklerini açıkladı. Büyük turnuvaya katılmak için, mevcut takımlar ve profesyonel oyuncular eleme turnuvalarına yakında başlayacak. 3 Kasım'da başlayacak olan eleme turnuvaları Temmuz 2018'e kadar sürecek.

EA ve FIFA, eleme sezonu bitince oyunun en üst düzeydeki 128 oyuncusunu, (PS4 için yarısı ve Xbox One için yarısı) IFA 18 Global Series Playoff'larla daraltacak. 32 yarışmacı FIFA eWorld Cup 2018'de yarışmaya hak kazanacak ve şampiyon ilan edilecek. Ne düşünüyorsunuz, sizce ülkemizden de bu turnuvada yer alacak takımlar ya da oyuncular çıkacak mı?