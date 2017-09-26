Devasa Gizemli Ölü Yaratığın Viral Görüntüleri!

Filipinler sahiline 10 metrelik ne olduğu anlaşılmayan ölü bir deniz canlısı vurdu. Görevliler, aşırı çürümeden kaynaklanan kokudan dolayı yaratığı açık denize gönderdiler.

Filipinler’in Maasin şehrinde sığ sularda gizemli ölü bir canavar bulundu. İnsanların sörf yaptığı sırada ortaya çıkan ve herkesi hayrete düşüren 10 metre uzunluğundaki yaratık, çürüdüğü ve inanılmaz kötü koktuğu için yeniden açık denize gönderildi.

Su Ürünleri ve Su Kaynakları Bürosu’ndan Julius Alpino, cesedin zaten parçalanması nedeniyle tanımlanamadığını, bununla birlikte kokunun insan sağlığına zarar verecek kadar ciddi olduğunu da göz önünde bulundurarak tekrar açık denize gönderdiklerini belirtti.

Şehrin sakinlerinden Nujnuj Capistrano tarafından fotoğrafları çekilen gizemli yaratığın ayrıntıları tam olarak bilinmiyor, ancak parçalanmasına rağmen 10 metre boyunda olması yaratık için pek fazla seçenek bırakmıyor: Elde edilen sonuçlar, mavi balina gibi büyük bir balina türünü işaret ediyor.

Tahminlere göre bir balina cesedi olan yaratık, bu süreçte aldığı darbeler ve çürümenin etkisi ile tanımlanamaz hale gelmiş olabilir. Şehrin yerel sakinlerine göre koku katlanılamayacak kadar kötü ve sağlığı etkileyen cinsten olduğu için hiç kimse yaratığın yanına yaklaşmak istemiyordu. Toprağa gömülemeyecek kadar büyük olduğu için de en doğru hamle bir tekne yardımı ile yeniden açık denize bırakılmasıydı, öyle de oldu.