Yolsuzluk ve kaçakçılık ile mücadele eden Duterte, 5,6 milyon değerindeki lüks araçları imha ettirdi. Halka açık bir törenle gerçekleştirilen imha işlemi, büyük ilgi çekti.

Yolsuzluk ile mücadele konusunda bazı ülkelerde oldukça ilginç ve takdir edilecek bazı adımlar atılıyor. Hatta bu adımlar halk önünde yapılıyor ve yolsuzluğa karşı önemli algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Filipinli Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, yolsuzlukla mücadele kampanyasının bir parçası olarak 5,6 milyon dolar değerindeki kaçak lüks otomobil ve motosikletlerin tahrip edilmesini sağladı. Duterte tarafından uygulanan bu işlem, dünya çapında ses getiren bir uygulama olmaya başladı.

Lamborghini, Porsche ve Mercedes-Benz'in modellerini içeren 76 otomobil ve motosiklet, Pazartesi günü Cagayan'ın kuzeyindeki bir hükümet töreninde halka açık şekilde yok edildi. Tören sırasında çekilen bir videoda, birbirinden pahalı araçların üç buldozer tarafından ezildiği görülüyor. Filipin hükümeti tarafından yapılan basın açıklamasına göre, videoda ezildiğini gördüğünüz 68 otomobil ve sekiz motosiklet, 298 milyon Filipin pezosu (5,6 milyon $ / 4,3 milyon £) değerinde idi.

Kaçak Araçların Kınanması ve Kamu Destinasyonu, “Biliyorsunuz, bir yer gerçekten geliştirilmeden veya iş yapmak için uygun bir yer olmadan önce, ilk yasa ve düzeni kurmanız gerekiyor.” şeklinde açıklama yaptı. Aslında bu Duterte'nin ikinci lüks araç temizliği çünkü Mart ayında, benzer bir törenle Porsche, Mercedes, Jaguar ve Corvette gibi 30 otomobil imha edilmişti. İşin en önemli boyutu yapılan bu törenler halkta ciddi algılar oluşturabilir bu da kaçakçılık ve yolsuzluk konusunda ülke çapında güzel adımların atılmasına katkı sağlar.