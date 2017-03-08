Filli Boya’nın Muhteşem Kadınlar Günü Reklamı Engellendi! (Sorun Düzeldi)

Filli Boya tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan başarılı video, YouTube’da Fox TV tarafından engellendi!

Ülkemizdeki reklamcılık anlayışı genellikle pek beğenilmez. Ya 118-80 gibi saçma reklamlar ya da yabancı örneklerinden araklama yolu ile reklam videoları hazırlanır. Bir de başarılı bir çalışma yapacağım derken ülkemizi ya da insanlarımızı yeren çalışmalar ortaya koyulur.

Ancak elbette şimdiye kadar birçok örneği ve en son Nike tarafından hazırlanan reklamlar gibi başarılı örnekleri varken son halka da Filli Boya oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan "Anca Beraber, Kanca Beraber" sloganına sahip ve dünden bu yana sosyal medyada büyük ilgi ve alkış toplayan Filli Boya’nın reklamı, YouTube’da engellendi.

Buradaki bağlantıdan videoyu açmak istediğinizde “Bu video Fox TV adlı iş ortağı tarafından sağlanan ve iş ortağının telif hakkı nedeniyle ülkenizde engellediği içeriğe sahip.” uyarısı ile Türkiye’den izlenilemeyen videoyu, klasik engel aşıcı yöntemimiz olan VPN ile izleyebiliyorsunuz.

Fox TV’nin neden böyle bir girişimde bulunduğu şu anda bilinmiyor. (Ama tahmin yürütmeye oldukça açık gibi görünüyor) Aynı zamanda Fox TV ve Filli Boya tarafından şu anda konuyla alakalı bir açıklama da yapılmadı. Ancak söz konusu reklamı Twitter’dan da paylaşılmış olması sebebiyle aşağıdan izleyebilirsiniz.

Biz de Filli Boya’yı böylesine başarılı reklamı için tebrik ediyoruz. Bu vasıta ile tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.

GÜNCELLEME:

Sorun giderilmiş arkadaşlar, artık aşağıdaki videodan söz konusu reklamı izleyebilirsiniz.