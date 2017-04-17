Hans Zimmer'dan Tüyleri Diken Diken Eden Canlı Performans

Inception filminin müziklerini hatırlarsınız. Tek başına bir sanat eseri olan muhteşem eserleri canlı dinlemeyi deneyin

Efsanevi film bestecisi, müzisyen ve besteci Hans Zimmer, Karayip Korsanları, The Dark Knight ve Inception gibi kült filmlerin müzisyenidir. Hiç dinlemedim ya da tanımıyorum diyenin bir kere öğrendikten sonra unutamadığı nadir insanlardandır. Filmleri izlenilesi kılan Zimmer’ın müzik dehası beyni ve o beyne hizmet eden parmaklarıdır. Ne de çok yağladın diyorsanız canlı performansına geçmeden önce sizi aşağıdaki videoya davet ediyorum:

Inception film müziklerinden oluşan karmasını canlı performans olarak sergileyen Zimmer ve orkestrası sizi 10 dakikalık muhteşem bir dinletiye davet ediyor. Aslında Zimmer oldukça sık canlı performans sergiliyor ancak bu performansı iyi kılan bir diğer şey ilk defa bir festival kapsamında sahne alması.

Üstelik festivalin dans müzikleri üzerine olduğunu duyunca iş biraz ilginçleşiyor. Filmleri izlenesi yaptıktan sonra anlaşılan Zimmer festivalleri de gidilesi kılmayı görev bilecek. İlgili video hemen aşağıda, iyi dinlemeler: