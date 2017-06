Film Gibi Oynanış Videosuyla 'God of War' Harika Görünüyor!

God of War'un yeni oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan yeni video, oyunun hikayesinin ne denli yüklü olacağını gözler önüne seriyor.

Dün düzenlenen Sony konferansının yıldızlarından birisi olan God of War, muhteşem bir oynanış videosunu oyunculara sundu. Her anı sinematikten farksız olan videoda, oyunun hikaye yönünün yine üst seviye olacağı herkese gösterilmiş oldu.

Daha önceki oyunlarda da gördüğümüz biricik karakterimiz Kratos, Yunan mitolojisinden İskandinav mitolojisine geçmiş, ancak yarı tanrılığından bir şey eksilmemiş. Yeni oyunda çıktığı yolculuğu küçük oğlu ile yapan Kratos, The Last of Us’un başarılı bir şekilde gösterdiği ebeveyn-çocuk ilişkisini işleyecek.

Yeni God of War’da Kratos’un oğlu sandığımızdan daha farklı özelliklerle geliyor. Kratos’un oğlu ile yaptığı bir konuşmada, “Benim lanetli olduğumu söylüyorsun” diyen oğlu, “Senin gibi değilim, çünkü zayıf olduğumu düşünüyorsun” diyor. Bu diyalogtan anlaşıldığı kadarıyla baba-oğul arasında ufak sürtüşmeler var. Çocukta bir diğer önemli detay ise, videonun sonunda karşılaşılan devasa yaratıkla konuşabilmesi oldu. Demek ki çocuğun böyle bir yeteneği var.

God of War, 2018’de PS4 için satışa sunulacak. Yayınlanan oynanış videosundan sonra God of War hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?