Süper güçler denince aklımıza kitaplar ve filmler gelse de onlar gerçek hayatta da karşımıza çıkabiliyor.

Süper güçlere sahip olmak filmlerdeki gibi mükemmel sonuçlar doğurmayabiliyor. Birazdan tanışacağınız insanların sahip oldukları sıra dışı özellikler, onların hayatını zorlaştıran cinsten!

Biyonik kız

,

Olivia Farnsworth doğuştan sahip olduğu kromozom 6 delesyonu nedeniyle hiç acı hissetmiyor. Acı hissetmediği gibi; acıkmıyor ve yorulmuyor. Hatta uyumak için ilaç kullanmak zorunda.

Unutmayan kadın

Jill Price gördüğü, izlediği, okuduğu ve hatta duyduğu hiçbir şeyi unutmuyor. Beyni her daim çalışan bir kayıt cihazı gibi her şeyi kaydediyor. Hafızasının her daim aktif olması onun odaklanma ve öğrenme sorunları yaşamasına neden oluyor. Çünkü hafızası yalnızca gerekli bilgilerle değil, birçok gereksiz detaylarla dolu.

Elastik derili adam

Ehlers-Danlos sendromuyla dünyaya gelen Garry Turner dünyanın en esnek cildine sahip insanı. Yalnızca cildi değil, kemikleri ve dokuları da aynı derecede esnek. Bu sendromdan dolayı sürekli ağrı kesici kullanan Garry Turner aynı zamanda bir hemofili hastası. Fazlasıyla ince olan cildi kolayca yaralanıyor ve kanaması durmuyor. Hastalığı nedeniyle okulunu bitiremeyen Garry sirklerde çalışarak hayatını kazanıyor.

AIDS'e bağışıklığı olan adam

Steve Crohn açıklanamayan bir genetik mutasyondan dolayı AIDS bağışıklığına sahipti. Kendisi, çevresindekilerin ölümlerinden etkilenerek 66 yaşında intihar etmişti.

Her şeyi duyan kadın

Justine Mitchell 39 yaşındayken geliştirdiği süperior kanal dehissansıyla kendi gözlerinin ve kalbinin bile sesini duymaya başlamış. Her şeyi duymak onun için işkence haline gelmiş diyebiliriz. En sonunda hayat kurtarıcı bir operasyonla bu durumdan kurtulmuş.

Bay Süper Zeka

Daniel Tammet süper bir beyne sahip. Kendisi Pi sayısını 22.154 basamağa kadar sayabiliyor ve yalnızca bir haftada yeni bir dil öğrenebiliyor. Daniel tüm bunlara rağmen soyut şeyleri algılamakta zorlandığını da söylüyor. Bu arada dikkati hızla dağıldığı için araba kullanmak onun için imkansız.

Hiçbir şeyden korkmayan adam

Vücutta çok fazla kortizol üretilmesine neden olan Cushing sendromu nedeniyle birkaç kez ameliyata giren Jordy Cernik'in adrenalin üreten salgı bezleri alınmıştı. Artık onun için uçaktan atlamak bile sıradan bir şey çünkü korku hissetmiyor. Ancak kendisi halen daha Cushing sendromundan muzdarip ve adrenalin salgılayamadığı için artık çektiği ağrılar daha kuvvetli. Korkusuz olmanın bazı şeyleri ilk kez denerken işe yaradığını söylüyor ancak ona göre hiçbir şey hissetmemenin sıkıcı olduğu durumlar da yok değil.