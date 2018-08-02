Hız tutkusu alkollü araç kullanmayla birleşince elem kazalar yaşanabiliyor. Arjantin'de yaşanan ve mobese kameralarına yansıyan bu kazada kimsenin ölmemesi adeta mucize.

Arjantin'de 19 yaşındaki bir genç, eşine az rastlanacak bir kazadan şans eseri sağ çıkmayı başardı. Hız tutkusunun az daha kurbanı olacak olan Patricio Avila, Volkswagen Voyage aracıyla yaklaşık 170 kilometre hızla giderken bariyerlerden adeta uçtu.

Buenos Aires'teki General Paz otoyolunda oldukça hızlı bir şekilde seyreden ve yapılan testlere göre alkollü olan Avila, keskin görünen bir virajı 170 kilometre ile almaya çalışınca bariyerleri yıkarak aşağıdaki otoyola uçtu. Aracın yere çakılması sonrası hızlı bir biçimde reaksiyon gösteren diğer araçlar, kazadan kurtulmayı başardı.

Yukarıda mobese kameralarından alınmış videosunu izleyebileceğiniz ve film sahnelerini aratmayan kazada hiçkimsenin hayatını kaybetmemesi tam bir mucize. Beyin travması ve vücudunun birçok yerinde oluşan çatlak, kırık ve zedelenmelerle hastaneye kaldırılan gencin durumu iyi. Hayati tehlikesi bulunmayan gencin ehliyetine el koyulduğu öğrenildi.