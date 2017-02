Francoisdourlen isimli Instagram kullanıcısı, film sahnelerinden kestiği sahneleri gerçek hayata müthiş bir işçilikle ekleyebiliyor.

Francoisdourle, şu an hiç tahmin edemeyeceği kadar takipçi sayısına ulaşan bir Instagram kullanıcısı. Bir gün can sıkıntısıyla açtığı ve film sahnelerinden kestiği sahneleri gerçek hayata uyarlayarak paylaştığı fotoğrafları, şu an 105 bin kişi tarafından takip ediliyor. Yaptığı harikulade ‘photoshop’ çalışmalarıyla herkesi kendisine hayran bırakan bu arkadaşımızın önce hikayesine, ardından da yaptığı çalışmalarından bazılarına bir bakalım.

“Birçok insan gibi ben de sokakta gezerken, çalışırken ya da evde oturduğum sırada garip şeyler hayal ederim. Fakat kafamın içinden geçenleri söyleyebileceğim iyi bir yol bulamadım.

Bir gün arkadaşlarımla şakalaşırken Cherbourg’daki Napolyon heykelini, telefonumdaki küçük midilli atıyla değiştirdim. Çok hoşuma gitmişti ve hemen Facebook’ta paylaştım. İnsanlar da hemen beğendiler.

Sonra bu tarz başka bir fotoğraf daha paylaştım ve arkadaşlarım (ve beni takip eden herkes) bunu da çok beğendiler. Sonunda kendimi ifade edebileceğim bir yol bulmuştum ve bu şekilde yaptığım çalışmaları Instagram’da paylaşmaya karar verdim. Bu yaratıcı çalışmalarım, bana özgürlük hissini yeniden kazandırdı."