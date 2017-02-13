Hollandalı geliştirici Giel Cobben tarafından geliştirilen Caption isimli uygulama, bazen işkenceye dönüşebilen altyazı arama sorununa çare olabilir.

Filmler ve diziler için altyazı aramak, özellikle de altyazi.org’un kapanmasından sonra çok daha zor bir hale geldi. Filme uygun olan sürümünü bulmak, uyumlu olsa da bir yerinde yaşanan kaymayı düzeltmek vs derken tam bir işkenceye dönüşebilen altyazı sorunu, Hollandalı girişimci Giel Cobben tarafından tarihe karıştırılmış olabilir.

Şimdilik macOS platformu için geliştirilen uygulamanın çalışma prensibi ise oldukça basit ve kullanışlı. Uygulama üzerinden izlemek istediğiniz dizi ya da filmin adını girdikten sonra bulunan altyazıyı ‘sürükle bırak’ yöntemiyle bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Daha sonra ise yine fareniz ile tutarak klasik şekilde filmin üzerine bırakıyorsunuz.

Çok fazla detay olmasa da muhtemelen arama yaptığınızda filmleri upload eden grubun isimlerini de göreceğiniz için (RARBG, EZTV, Boxopus gibi) uyumluluk açısından bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Şu an macOS platformunda çalışan uygulamanın yakın zamanda Windows ve Linux için de kullanılacağı belirtiliyor. Uygulamanın indirme bağlantısına şuradan ulaşabilirsiniz.