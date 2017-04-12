'The Mist' Dizi Oldu ve İlk Fragmanı Yayımlandı!

Bir korku, bilim kurgu draması efsanevi olan The Mist, sinema filminden 10 yıl sonra dizi uyarlamasıyla karşımızda.

Stephan King’in ‘The Mist’ romanından 2007 yılında beyaz perdeye uyarlanan filmi hatırlarsınız. Türkiye’deki izleyicilere “Öldüren Sis” adıyla sunulan film; bir felaketle karşılaşan bir grup insanın süper markette mahsur kalışını muazzam detaylarla sunuyordu. İnsanlığın kusurlarını ve yaşam mücadelesini gerilimi elden bırakmadan, mükemmel yazılmış karakterlerle etkileyici bir şekilde bizlere aktarıyordu. Sonunda dizi yapımcıları senaryodaki genişliğin farkına vardı ve muhtemelen gerilim ögelerinin ağır basacağı bir bilim kurgu yapımı olarak eseri ekranlara getirmeye karar verdiler.

Filmi izleyenleriniz bilirler ki belki de sinema tarihinin en şok edici sonlarından birisi bu filmdedir. Dizi versiyonunda muhtemelen böyle bir son ile karşılaşmayacağız.

Fragmanda gördüğünüz gibi birden fazla pilot hikayeyi ve mekanı aynı tehdit altında işleyecek yapımın görsel efektleri gayet yeterli düzeyde. Söz konusu hikayelerden birkaçı ilerleyen bölümlerde birleşecektir. Bu kez insanların psikolojisini daha derinden işleyen bir serüvenin başlayacak olması da yapımı daha kaliteli hale getirecektir.

Dizi 22 Haziran’da ilk bölümüyle izleyici karşısında olacak.