Honest Trailers: Black Panther'de Eleştirilecek Bir Şey Yok!

YouTube'un ünlü kanallarından olan ve klişeleri yerin dibine sokmasıyla bilinen Honest Trailer, Black Panther'i istediği gibi 'gömemedi.'

Film yapımcılarının korkulu rüyası olan Honest Trailer konsepti, Hollywood'dan alışık olduğumuz o 'tok' ses tonuyla trailer seslendirir gibi yapımlara giydirmesiyle ünlüdür. Eğer daha önce denk gelmediyseniz buraya tıklayarak Screen Junkies kanalına bir uğrayabilirsiniz.

Videodan da görebileceğiniz üzere Black Panther üzerine yapılan yorumlar neredeyse tamamen şakadan ibaret. Filmi zaten şu ana dek izledikleri en iyi süper kahraman filmi olarak tanımlamış olan Screen Junkies, filmin ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Avengers: Infinity War gelene kadar gelmiş geçmiş en çok izlenen süper kahraman filmi de olmayı başaran Black Panther'in, devam filminin de geleceği açıklanmıştı.